김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"통일교 측 청탁 대가는 아니다"

김건희 여사가 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측으로부터 두 차례 샤넬 가방을 받은 사실을 처음으로 인정하고 사과했다. 다만 통일교 측의 청탁 대가는 아니라고 강조했다.

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석한 뒤 고개를 숙이고 있다. ＜2025.9.24 사진공동취재단＞ AD 원본보기 아이콘

김 여사 측 변호인단은 5일 "김건희 여사는 공소사실 중 전씨로부터 두 차례 가방 선물을 받은 사실을 인정하고 있다"며 "공직자의 배우자로서보다 신중히 처신했어야 함에도 부적절한 처신으로 국민 여러분께 실망을 안겨드린 데 대해 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다. 다만 그라프 목걸이 수수 사실은 부인했다.

변호인단은 전씨의 진술에 대해 "수사 초기부터 법정에 이르기까지 수차례 번복됐다"며 신뢰할 수 없다고 주장했다. 전씨는 앞서 민중기 특별검사팀 조사에서 통일교 측으로부터 금품을 받았지만 잃어버려 김 여사에게 전달하지 못했다고 진술했으나, 최근 자신의 재판에서 진술을 뒤집고 금품을 전달한 사실을 인정하며 실물 가방을 재판부에 제출한 바 있다. 특검팀은 해당 가방에 대해 "사용감이 있다"고 했으나, 이날 김 여사 측은 "해당 선물들은 사용한 바 없이 전씨에게 모두 반환했다"고 했다.

특검팀이 기소한 혐의 중 하나인 '특정범죄 가중처벌법상 알선수재'가 성립되지 않는다고도 했다. 변호인단은 "특검팀은 김 여사가 금품 수수의 대가로 청탁을 받았다고 주장하나 청탁은 김 여사에게 전달되지 않았다"고 했다.

변호인단은 "김 여사는 이번 일을 통해 공직자의 배우자로서의 무게와 국민의 기대가 얼마나 엄중한지를 절실히 깨닫고 모든 절차에 성실히 임하고 한 점의 거짓 없이 진실을 밝히겠다는 입장"이라고 밝혔다.





