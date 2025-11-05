[속보]코스피 5% 급락에 매도 사이드카 발동…7개월만

코스피가 5일 장 초반 5%대 급락세를 보이면서 프로그램 매도호가 일시 효력 정지(사이드카)가 7개월 만에 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 46분 15초께 코스피200 선물지수의 변동으로 5분간 프로그램 매도호가의 효력이 정지됐다.

매도 사이드카는 전일 대비 코스피200 선물(최근월물)이 5% 이상 하락 후 1분간 지속되면 발동된다. 발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 30.35포인트(5.20%) 하락한 552.80이었다.

코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 4월 7일 이후 7개월만으로, 올해 들어 사이드카가 발동된 건 이번이 3번째(매도 사이드카 2회, 매수 사이드카 1회)다.

이날 10시 9분 기준 코스피는 전일 대비 5.12% 빠진 3910.83에 거래되고 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



