[속보]코스피, 하락 출발 후 3%대 급락…4000선 무너져

코스피 지수가 5일 오전 9시7분 기준 전 거래일 대비 131.7포인트(3.20%) 빠진 3989.98을 기록하며 4000선을 밑으로 내려갔다. 외국인이 약 3000억원어치를 순매도 중이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>