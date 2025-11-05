연합뉴스
코스피 지수가 5일 오전 9시7분 기준 전 거래일 대비 131.7포인트(3.20%) 빠진 3989.98을 기록하며 4000선을 밑으로 내려갔다. 외국인이 약 3000억원어치를 순매도 중이다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
[속보]코스피, 하락 출발 후 3%대 급락…4000선 무너져
2025년 11월 05일(수)
연합뉴스
