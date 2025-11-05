BS한양, 청주 첫 주택사업…921가구 민간임대아파트 시공예정자로

사전 입주자 상당수 확보

미분양 리스크 최소화

BS한양은 5일 충북 청주시 흥덕구 가경동 '청주 홍골 사전모집형 민간임대사업' 시공예정사로 참여한다고 밝혔다. BS한양이 청주에서 추진하는 첫 주택사업이다.

이 사업은 홍골공원개발㈜이 추진하는 민간공원특례사업 일환으로, 비공원시설 부지에 지하 3층~지상 29층, 7개 동 규모의 장기 민간임대주택 921가구를 건립해 10년간 운영한 뒤 분양전환하는 방식이다.

단지는 교통과 교육 여건이 좋은 가경동에 들어선다. 인근에 약 4만평 규모 대형 공원이 조성돼 단지 앞에서 공원을 이용할 수 있는 '숲세권' 입지로 평가된다.

전 가구는 수요가 높은 전용 84㎡로 구성된다. 임대주택 형태로 공급돼 주택 수 산정에서 제외되며 전매와 양도가 가능하다. 현재 상당수의 사전 입주자가 모집됐다. 입주자에게는 10년 뒤 현재 금액으로 분양전환할 수 있는 우선권이 주어진다.

BS한양은 이미 수요가 확보된 만큼 미분양 위험이 적은 안정적 사업으로 보고 있다. 이를 기반으로 청주시에서 주거사업을 단계적으로 확대할 계획이다.

BS한양 관계자는 "김포 '한강 수자인 오브센트'(3058가구), 서울 청량리 '한양 수자인 그라시엘'(1152가구), 인천 인하대역 '수자인 로이센트'(1199가구), 천안 '한양수자인 에코시티'(3200가구) 등에서 입증한 수자인 브랜드 경쟁력을 바탕으로 이번 청주 홍골 민간임대 사업 시공에 참여하게 됐다"며 "지역을 대표하는 단지로 조성하겠다"고 말했다.

민간공원특례사업은 장기간 조성되지 않은 도시공원을 민간자본을 활용해 신속하게 조성하는 제도다. 민간사업자는 공원 부지 중 70% 이상을 공원으로 만들어 지자체에 기부채납하는 대신 나머지 30% 이내에서는 아파트 등 비공원시설을 개발할 수 있다.





