본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

[비트코인 지금]10만4000달러대로 밀린 비트코인

유현석기자

입력2025.11.04 17:13

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

비트코인 가격이 10만4000달러대로 하락했다.

[비트코인 지금]10만4000달러대로 밀린 비트코인
AD
원본보기 아이콘

글로벌 가상자산 시황 중계 플랫폼 코인마켓캡에 따르면 4일 오후 5시6분 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 3.15% 하락한 10만4174.24달러를 기록했다. 24시간 전 대비 3.15% 하락이다.


알트코인도 마찬가지다. 이더리움은 3482.27달러로 6.25% 밀렸으며 리플(XRP)도 7.22% 하락한 2.24달러를 기록했다. 이 밖에 솔라나는 11.09% 빠진 156.78달러였다.

가상자산이 하락세를 나타내는 건 가상자산 파생상품 강제청산으로 인해 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다. 가상자산 자료제공업체 코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 가상자산 청산액은 총 12억4000만달러(약 1조7839억원)에 달한다.


이와 함께 국내외 주식시장의 호황으로 인한 유동성 이동도 이유로 거론된다. 코스피는 최근 4200선까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 또한 뉴욕주식시장에서 다우존스, 나스닥, S&P500 등도 사상 최고치를 경신하기도 했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"상품 태그만 안 떼면 되지" 김칫국물 자국에 암내까지…얌체족에 우는 자영업자들 "상품 태그만 안 떼면 되지" 김칫국물 자국에 암내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기