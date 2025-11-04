정경구 HDC현산 대표, 포항-영덕 고속도로 현장 안점점검 진행

도로 포장면 시공상태, 안전시설물 등 점검

연말까지 광주·청주 등 경영진 현장 점검 지속

HDC현대산업개발 경영진이 겨울철 안전사고 예방을 위해 동해선 포항-영덕 고속도로 4·5공구 현장 안전 점검을 진행했다고 4일 밝혔다.

HDC현대산업개발이 지난달 31일 동해선 포항-영덕 고속도로 4, 5공구에 대한 현장 안전 점검을 진행했다. 사진 왼쪽부터 조태제 HDC현대산업개발 대표이사(CSO), 정경구 HDC현대산업개발 대표이사(CEO), 김영한 HDC현대산업개발 인프라본부장. HDC현대산업개발 제공

지난달 31일 진행된 현장점검에는 정경구 대표이사(CEO), 조태제 대표이사(CSO)를 비롯한 HDC현대산업개발의 임직원이 참석했다.

경영진 현장 점검에서는 터널과 교량, 도로포장면의 시공 상태를 비롯해 안전 시설물 설치 상태 등을 중점적으로 살폈다. 이와 함께 정 대표는 10여 년에 걸친 공사 동안 안전과 품질 확보를 위해 노력한 현장 근로자들의 고충을 듣고, 준공 때까지 안전한 작업 환경이 조성될 수 있도록 지속적인 노력을 당부했다.

정경구 대표는 "대규모 인프라 사업인 만큼 안전 관리를 더욱 철저히 해야 한다. 안전 점검을 비롯한 선제적 예방 활동이 중요하다"며 "본사와 현장의 유기적인 안전관리 체계를 정착시키고 근로자의 안전을 최우선으로 하는 작업 환경을 만들 수 있도록 모두가 최선을 다해달라"고 말했다.

포항-영덕 고속도로는 포항과 영덕을 잇는 총연장 30.9㎞의 왕복 4차로 고속도로로, 이중 HDC현대산업개발은 영덕군 구간 9.48㎞를 시공한다. 동해안의 지질 특성과 시공 여건을 고려해 철저한 안전 관리를 진행 중이며, 경영진 현장 점검 등을 통해 주요 위험 작업을 확인했다.

HDC현대산업개발은 "연말까지 광주, 청주 등 전국 각지에서 주기적인 경영진 점검을 비롯한 안전 활동을 이어가며 현장 안전 관리를 더욱 철저히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



