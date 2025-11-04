본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

'오송 참사 위증 의혹' 김영환 충북지사, 경찰 소환조사 출석

이은서기자

입력2025.11.04 14:26

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

충북 오송 지하차도 참사 국정조사에서의 허위증언 의혹으로 고발된 김영환 충북지사가 4일 경찰 조사에 출석했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울 영등포경찰서는 이날 오후 2시 국회증언감정법 위반 혐의를 받는 김 지사를 피고발인 신분으로 소환해 조사에 들어갔다.


김 지사는 영등포경찰서에 출석하며 "당당하게 사실대로 성실하게 조사를 받고 오겠다"고 입장을 밝혔다.

김 지사는 9월 진행된 오송 참사 국정조사 기관 보고에서 참사 당일 CCTV로 지하차도를 모니터링했고, 재난 상황 점검 전화를 10건 이상 했다는 취지로 진술했다.


국회 행정안전위원회는 9월 여당 주도로 오송 참사 국정조사 결과보고서를 채택하고 김 지사의 위증 혐의 고발 안건을 함께 의결했다.


국회증언감정법은 국회에 출석한 증인이 허위 진술을 할 경우 1년 이상 10년 이하 징역에 처하도록 규정하고 있다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"젠슨 황 테이블서 치맥할래" 예약 쇄도에 '1시간 이용제한'

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

3시간 줄서야…황남빵 품귀 현상, 되팔이·유사품 기승

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기