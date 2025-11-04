'마이클 샌델' 만난 김동연 "깨어있는 시민의 힘 세계가 배워야 극찬"

김동연 경기도지사가 '정의란 무엇인가'로 한국에 두터운 독자층을 확보하고 있는 마이클 샌델 교수를 만나 불법 계엄을 극복하고 아시아태평양경제협력회의(APEC)를 성공적으로 개최한 대한민국에 대해 이야기를 나눴다고 전했다.

김동연 지사는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "(어제) 마이클 샌델 교수님을 만났다"며 "샌델 교수님 저서 대부분을 읽을 정도로 '팬'인 제게는 무척 기쁜 일이었다"고 운을 뗐다.

이어 "교수님과 만난 곳은 경기도가 주최하는 'DMZ 에코피스포럼'"이라며 "포럼에서 저는 개회사를, 샌델 교수님은 기조연설을 하셨고, 이어서 최재천 교수님의 사회로 기조대담까지 했다"고 소개했다.

그러면서 "공식 포럼에서의 대담도 유익했지만, 사실 더 좋았던 것은 샌델 교수님과 둘이 나눈 이야기였다"며 "불과 11개월 전 불법 계엄이 선포된 나라, 그렇지만 시민의 힘으로 민주주의를 회복하고 '국민주권정부'를 출범시킨 나라, 바로 몇 개월 뒤 APEC 정상회의를 성공적으로 치르며 주도국가로 우뚝 선 나라, 바로 대한민국에 대한 이야기였다"고 말했다.

김동연 경기도지사가 4일 자신의 SNS에 올린 글과 사진 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 "샌델 교수님은 그 역동성을 이야기하며, 미국을 비롯한 민주주의 국가들이 한국을 배워야 한다고까지 말씀하셨다"며 "계엄 이후 대통령 탄핵, 그리고 대선까지 축제하듯 보여준 '깨어있는 시민의 힘'이 교수님이 평소 주장하신 '시민적 덕성'과 유사하다는 이야기까지 나눴다"고 전했다.

나아가 "'더 큰 평화'와 '생태'를 주제로 한 DMZ 에코피스포럼에서 관중과 직접 소통하며 최고의 강연을 해주신 샌델 교수님께 감사드린다"며 "보스턴에서 세 개 기업으로부터 5조원 이상 투자유치를 통해 100조원 목표를 달성하고 지난 주말 귀국했다고 하니, 교수님은 보스턴에서 어제 오셨다며 다음번에는 경기도나 보스턴에서 꼭 다시 만나자고 하셨다"고 덧붙였다.

마이클 샌델 교수의 '정의란 무엇인가'는 세계보다 한국에서 더 많이 팔린 책으로 유명하다. 마이클 샌델 교수는 이 책에서 정의란 ▲행복을 극대화하고 ▲미덕을 추구하며 ▲자유를 존중하는 것이라고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>