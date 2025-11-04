본문 바로가기
김캐디, 합리적인 가격에 배우세요

노우래기자

입력2025.11.04 13:22

필드 레슨 김캐디 아카데미 론칭
서울 근교에서 실전형 필드 레슨
워커힐 집중 훈련 과정 및 해외 전훈

골프생활 플랫폼 김캐디가 합리적인 가격으로 필드 기반 레슨을 받을 수 있는 '김캐디 아카데미'를 론칭했다.


첫 프로그램은 쇼트게임 완전정복 그룹레슨이다. 초보 골퍼가 서울 근교에서 8만원대에 프로 코칭과 실전 라운드를 경험할 수 있다. 김캐디는 서울 근교 파3 필드를 기반으로 이동 부담을 줄이고, 자체 운영 노하우를 통해 합리적인 가격대를 구현했다. 평소 필드 경험이 부족하거나 비용 문제로 레슨을 망설이던 초보골퍼들의 참여가 이어지고 있다.

김캐디가 합리적인 비용으로 필드 레슨을 받을 수 있는 김캐디 아카데미를 론칭했다. 김캐디 제공



서울 워커힐 캠프는 서울 지역 내 최고급 연습 환경으로 꼽히는 워커힐 쇼트게임 콤플렉스에서 진행된다. 해당 과정은 필드 실전 중심의 집중 훈련 과정으로, 칩샷·피치샷·벙커샷 등 스코어 향상에 직접적인 영향을 주는 구간을 심도 있게 다룬다. 정민상 한국프로골프협회(KPGA) 프로가 이 과정을 이끈다. 최운정, 전인지 등 정상급 선수들을 지도한 경험을 바탕으로, 참가자 수준에 맞춘 실전형 레슨을 제공한다.

김캐디는 이번 아카데미를 통해 초보자도 필드 경험을 손쉽게 접할 수 있는 환경을 마련했다. 또 향후 해외 전지훈련 프로그램까지 확장할 계획이다. 이요한 김캐디 대표는 "김캐디 아카데미는 초보 골퍼가 합리적인 비용으로 실제 필드를 경험하며 배울 수 있는 프로그램"이라며 "앞으로도 현장 중심 커리큘럼을 강화해 더 많은 골퍼가 자신의 속도에 맞춰 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
