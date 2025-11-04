"붉은 갑옷이 돌아왔다"… 영덕대게, 풍어 기원 속 2025년 첫 위판

김광열 군수 "최고 수산물 명성 위해 개체수 보호·품질관리 철저"

겨울철 최고의 수산물로 꼽히는 영덕대게가 5개월간의 금어기를 마치고 지난 3일 강구항 위판장에서 올해 처음으로 위판됐다.

2025년 첫 위판 시작한 영덕대게. 영덕군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 위판에는 근해 대게 자망어선 4척이 참여해 활발한 경매가 이뤄졌으며, 낙찰가는 마리당 최고가 16만 9000원, 총판매액은 3억 498만원을 기록했다.

영덕대게 조업은 매년 11월 초 근해에서 시작해서 12월 연안으로 확장돼 이듬해 5월까지 이어진다. 특히 겨울철 살이 단단하고 풍미가 깊은 '박달대게'의 출하가 본격화되면 관광객 유입과 지역경제 활성화가 더욱 기대된다.

이날 경매 현장을 찾은 김광열 영덕군수는 김성식 강구수협 조합장 등과 함께 어업인과 중매인, 그리고 강구대게거리 상인들을 격려하고 애로사항을 경청하는 등 현장의 목소리에 귀를 기울였다.

김성식 강구수협 조합장은 "포항-영덕 고속도로 개통이 예정돼 있고 동해안 철도망도 지속적으로 확충되고 있어 물류나 접근성이 한층 좋아지고 있다"며 "좋아진 교통 인프라만큼 올겨울 영덕대게가 많이 잡혀 어업인들의 소득이 늘어나고 지역 상권도 활성화되길 기대한다"라고 전했다.

김광열 군수는 "영덕대게는 군을 상징하는 브랜드이자 어업인의 자부심"이라며 "개체수 보호와 품질관리에 힘써 대한민국 최고의 수산물로서의 명성을 이어가고 지역경제에도 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

영덕대게는 단백질 함량이 높고 지방이 적은 대표적인 건강식으로서, 담백한 맛과 향이 뛰어나 최고의 겨울철 특산품으로 꼽힌다. 이러한 품질과 신뢰도를 인정받아 영덕대게는 '대한민국 대표 브랜드 대상' 수산물 부문에서 12회 연속 대상을 받아 그 명성을 이어가고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>