동작구 사당12구역 노후 주거지, 642가구 주거단지로 변신[부동산AtoZ]

1종→2종 상향…정비계획용적률 249.95%

기존 510가구에서 642가구로…11개동 최고 25층

서울 동작구 사당12구역 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 동작구 사당동 노후 주거지가 642가구 규모의 주거단지로 재탄생한다.

서울시는 제11차 도시계획위원회 수권분과위원회를 열고 '사당12구역 주택정비형 재개발 사업' 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)을 수정가결했다고 4일 밝혔다.

이번 정비계획에는 제1종에서 제2종일반주거지역으로 상향해 기존 510가구에서 총 642가구(임대주택 115가구 포함)를 건립하는 안이 포함됐다. 11개동 최고 25층 이하 규모이며 주변 스카이라인과 조화를 이룰 계획이다.

2030 도시·주거환경정비 기본계획에 따라 사업성 보정계수 1.62를 적용해 용적률 12.4%가 높아졌으며 용도지역 종상향에 따른 의무 순부담 비율의 감소로 주택용지 약 1100㎡를 추가 확보해 사업성이 개선됐다.

또 도로 2개소에 대해 폭을 확장하고, 공공보행통로와 까치산 근린공원 등산객을 위한 보행자전용도로(6m) 공공지원시설(공공산후조리원)을 확보할 계획이다. 어린이 보육시설·경로당·작은도서관 등 주민공동시설을 배치하고, 개방형 커뮤니티 광장과 보행 네트워크도 구축한다.

특히 수요 조사를 반영해 공영주차장 대신 공공지원시설(서울형 안심 산후조리원)을 조성하는 것으로 계획을 조정했다.

향후 사당12구역은 이번 심의 결과를 반영한 정비계획 결정 및 정비구역 고시를 거쳐 통합심의 절차를 이행하고 건축계획을 확정해 사업을 본격 추진할 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 "사당12구역은 보호수 보전과 보행환경 개선으로 일상 속 녹지 접근성을 높이고, 공공산후조리원 도입으로 돌봄 서비스를 강화한 점이 특징"이라며 "도시경관과 지역 생활 품질을 함께 높이는 재정비가 되도록 추진하겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



