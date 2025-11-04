한강변 용산구 서빙고 신동아아파트, 1900가구 대단지로 변신[부동산AtoZ]

서빙고 신동아아파트 재건축 정비계획 수정가결

신통기획으로 용적률 299.96%…최고 49층

한강변에 위치한 서울 용산구 서빙고 신동아아파트가 최고 49층, 1903가구 대단지로 재탄생한다.

서울시는 제11차 도시계획위원회 수권분과위원회를 개최하고 용산구 '서빙고 신동아아파트 재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정·경관심의(안)'을 수정가결했다고 4일 밝혔다.

이번 결정으로 용적률 299.96% 이하, 높이 170m(최고 49층) 이하, 공동주택 1903가구(공공주택 259가구 포함)의 단지로 탈바꿈하는 사업이 본격 궤도에 올랐다. 서빙고 신동아아파트는 한강과 용산공원, 남산 조망이 가능한 한강변 최고 입지를 지닌 단지로 꼽힌다.

아울러 남산에서 용산공원, 한강으로 이어지는 보행녹지축을 강화하기 위해 남북 방향의 소공원 2개소도 계획에 담았다. 서빙고역 3번 출구 신설을 통해 대중교통 접근성을 향상했으며, 이와 연계한 공공보행통로를 통해 보행 연계성을 강화했다.

남측 소공원 하부에 다목적 체육시설을 도입하고 이를 여가·문화거점으로 조성해 지역 주민의 생활 편의를 증진한다는 방침이다.

이촌동·서빙고동 일대 교통체계 개선도 추진한다. 강변북로에서 이촌동 방향으로 진입을 기존 1개소에서 2개소(동작대교 하부 진입 추가)로 확대하고 지하차도를 통해 교통 정체를 해소할 예정이다. 강변북로, 이촌로, 서빙고로 등 한강을 연결하는 도로 간 상충도 개선한다. 이 외에도 단지 남측 한강변에 수변 디자인 특화 구간과 2개의 단지 통경축과 120m 폭의 남산 조망 구간도 계획에 담았다.

최진석 서울시 주택실장은 "남산과 한강의 풍요로움을 누리고 다채로운 스카이라인과 개성이 넘치는 경관특화 단지를 만들어가길 기대한다"며 "시는 앞으로도 재건축사업이 더욱 신속하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



