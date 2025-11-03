34세 미만 미취업 부산 청년 모여라… 동서대, 취업 토크콘서트

'프로JOB러 TALK쏘는 콘서트'

34세 미만 부산지역 청년을 위한 실질적인 취업 지원 이벤트가 펼쳐진다.

동서대는 '프로JOB러 TALK쏘는 콘서트'를 오는 7일 오후 1시부터 5시까지 서면 상상마당 3층 라이브홀에서 연다.

이 행사는 지역정주형 인재양성을 위해 동서대학교 대학일자리플러스센터, 글로컬대학30이 연합으로 주관하고 ㈔부산경제진흥원과 부산북부고용복지플러스센터가 공동 주최한다. 부산 34세 미만 청년이라면 누구나 참여할 수 있다.

'글로벌 문화·콘텐츠 특성화'를 주제로 열리는 이번 콘서트는 현직자와 청년이 직접 만나는 소통형 취업 프로그램이다. 다양한 산업 분야의 전문가들이 무대에 올라 현장의 생생한 이야기를 전할 예정이다.

행사는 총 3부로 나뉘어 진행되며 1부 '부산청년이 꿈꾸는 JOB'에서는 오렌지플래닛(스마일게이트) 관계자가 게임분야 및 콘텐츠 산업의 생생한 현장을 전한다. 2부 '부산청년이 끌리는 JOB'에서는 롯데자이언츠, 삼우이머션, 슬래시비슬래시 등 부산 기반 기업들이 참여해 기업문화, 채용정보, 직무 노하우를 들려줄 예정이다.

마지막 3부에서는 취업 특강 유튜버 제이콥이 진행하는 '취UP! 물어보JOB!' 특강이 마련돼 청년들의 실제 취업 고민을 함께 풀어보는 현실 밀착형 토크를 진행한다.

또 행사장에는 부대행사로 취업상담, 진로컨설팅, 정책 홍보부스가 운영되며 다양한 이벤트가 마련될 예정이다.

정도운 동서대 대학일자리플러스센터장은 "이번 콘서트는 기업과 청년이 자유롭게 소통하며 실제 취업현장의 생생한 이야기를 나눌 수 있는 장이 될 것"이라며, "부산 청년들이 직업세계에 대한 이해를 높이고 자신만의 커리어 방향을 구체화하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





