영덕 물가자미 축제, 바다를 불판에!… ‘씨푸드 그릴 페스타’ 첫 선

참여형 어촌문화축제 확대 개편

경북 영덕 수산물 축제가 올해는 한 단계 업그레이드돼 신선한 해산물과 특별 이벤트로 돌아왔다.

제19회 영덕 물가자미축제가 오는 7일부터 9일까지 영덕 축산항 일원에서 새롭게 단장한 모습으로 가을 바다의 풍요로움을 선사한다.

이번 축제는 참여형 어촌문화축제로 기획돼 대형 숯불 그릴이 설치된 현장에서 물가자미를 비롯한 영덕군의 신선한 해산물을 직접 구워 먹을 수 있도록 '씨푸드 그릴존(Seafood Grill Zone)'가 설치되는 것이 핵심이다.

이밖에, 어촌 플리마켓을 통해 지역 상인과 주민이 참여하는 특산품 판매와 체험 부스가 운영되며, 무료 시식 이벤트, SNS 인증행사, 맨손 물고기 잡기 체험 등 모든 세대가 함께할 수 있는 프로그램이 알차게 준비돼 있다.

또 낮에는 '썬 스테이지', 밤에는 '문 스테이지'로 초청 가수의 현란한 무대가 축산항에 펼쳐지며, 지역 동아리 공연, 맨손 물고기 잡기, 어선 승선 체험, DJ 파티, 노래자랑 등 다채로운 이벤트가 참여의 기쁨을 더했다.

김광열 군수는 "이번 축제는 주민들이 축제의 준비에서부터 운영까지 적극적으로 참여해 그 의미가 더욱 크다"며 "지난 3월 경북산불이라는 큰 고난을 극복하고 지역 역량과 활력을 더하는 이번 축제를 통해 영덕 바다의 진정한 맛과 낭만을 느껴보시길 바란다"라고 말했다.

