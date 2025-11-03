영진전문대, 'AI코딩 설계 전문가 양성' 특강…성균관대 이승원 산학교수 강연

영진전문대학교(총장 최재영) 인공지능혁신융합대학사업단(단장 김종규)은 4일 오후 2시 복현캠퍼스 도서관 시청각실에서 재학생과 일반인을 대상으로 'AI 코딩 설계 전문가 양성 특강'을 개최한다.

이번 특강은 '코딩 지식 없이도 아이디어를 현실로 만드세요!'라는 슬로건 아래, 복잡한 프로그래밍 학습 없이 생성형 AI를 활용해 실제 작동하는 프로그램을 설계하는 기초 이론 교육을 강화하기 위해 마련됐다.

지난 하계방학에 영진전문대학교 글로벌캠퍼스에서 열린 '2025 인공지능혁신융합대학 여름방학 AI캠프' 모습.

특강은 인공지능혁신융합대학사업 참여 대학 간 교류 활성화의 일환으로, 성균관대학교 인공지능혁신융합대학사업단 산학교수인 이승원 교수를 초청해 진행한다. 이 교수는 AI 코딩 시대를 맞아 새로운 개발 패러다임을 소개하고, AI 기반 코딩 자동화 및 효율적 설계 이론을 제시할 예정이다.

또한 ChatGPT, Gemini 등 최신 AI 도구를 활용해 △PC 프로그램(파이썬) △모바일 앱(자바스크립트) △웹사이트(HTML·CSS·PHP) 등 다양한 플랫폼의 설계 방법론을 이론적으로 다루며, 참가자들이 AI를 활용한 설계 개념과 프로세스를 폭넓게 이해할 수 있도록 구성됐다.

김종규 영진전문대학교 인공지능혁신융합대학사업단 단장은 "이번 특강은 AI 기술의 문턱을 낮추고, 코딩 지식이 없는 학생이나 예비 창업자들도 자신의 아이디어를 직접 설계·구현할 수 있는 기초 역량을 기르도록 돕기 위한 것"이라며 "관심 있는 많은 분들의 참여를 기대한다. 앞으로도 재학생은 물론 지역 사회 구성원들을 위한 실무 중심 AI 교육 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





