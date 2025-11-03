“미래 대학원생 잡아라”… 국립부경대, 미래 연구인재 유치 나선다

‘2025 Open Lab Day·PAC’ 개최… 연구실 탐방·전시·특강

국립부경대학교(총장 배상훈)는 10월 29일, 30일 양일간 부경컨벤션홀에서 '2025 Open Lab Day'와 'Pukyong Academic Conference(PAC)' 행사를 개최했다.

국립부경대는 대학원 진학을 희망하는 학생들에게 연구실과 실험실 체험 기회를 제공하고, 대학원의 우수 연구 성과와 대학원 네트워크를 확산하기 위해 이 행사를 열었다.

29일 오전에는 대학원 생활과 연구, 진로 등에 대해 이야기하는 '패널토크'가 열렸다. 이 프로그램에는 '네이처' 논문 게재 교수를 비롯해, 대기업과 정부 기관 등의 연구소에서 활약 중인 졸업생들이 패널로 나서 청중들과 생생한 경험담을 나눴다.

이어 오후에는 연구실 탐방과 네트워킹 행사가 진행됐다. 인솔자로 나선 대학원생들이 탐방 참가자들을 각 연구실험실로 안내했다.

총 50여곳의 연구실과 실험실이 문을 연 가운데, 2000여명의 참가자가 연구 장비 소개와 실험 시연, 프로젝트 소개에 이어 책임 교수와 진로 상담 등을 진행했다.

30일에는 부경컨벤션홀에 설치된 부스에서 일반대학원 진학과 학석사연계과정, 4단계 BK21 대학원혁신사업, 각종 지원 프로그램을 안내했다. 국립부경대는 대학원생들의 장학금과 국제 공동연구 등에 30만원에서 최대 700만원까지 지원하는 20여개의 지원 프로그램들을 이날 소개했다.

이어 같은 장소에서 산학연 프로젝트 성과 발표회, 이소영 마이크로소프트 이사의 초청 특강, 대학원생 우수 연구 발표와 시상식 등이 열렸다.

배상훈 총장은 "연구중심대학으로서 인공지능, 디지털 등 첨단 분야 산업 발전을 선도하기 위해서는 대학원생 여러분의 역량이 매우 중요하다. 앞으로도 여러분의 연구 활동을 전폭적으로 지원하며 용기와 혁신, 도전으로 미래를 여는 강한 대학으로 나아가겠다"라고 말했다.





