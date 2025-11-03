CJ ENM 웨이크원 신임 총괄대표에 남소영

남소영 총괄대표. 웨이크원 제공 AD 원본보기 아이콘

CJ ENM K팝 아티스트 사업을 총괄하는 웨이크원(WAKEONE)이 남소영 총괄대표를 새로 선임했다고 3일 밝혔다.

남 대표는 국내외 아티스트 매니지먼트와 해외 시장 개척을 이끌어온 업계 대표 전문가다. SM JAPAN 설립을 시작으로 SM엔터테인먼트에서 주요 계열사 임원과 대표이사를 역임했으며, 다수의 아티스트를 글로벌 무대에 성공적으로 안착시킨 인물로 평가받는다.

매니저 출신으로 현장 경험이 풍부한 그는 K팝 산업 초창기부터 활동해온 1세대 여성 리더로, 글로벌 전략과 콘텐츠 제작 등 엔터테인먼트 핵심 영역을 두루 경험했다.

웨이크원은 남 대표 선임에 맞춰 기존 시스템을 아티스트 개성과 성장 방향에 맞춘 2센터 체제로 재편한다. 1센터는 보이그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)과 이즈나(izna)를 전담하며, 이들의 국내외 활동을 지원한다. 2센터는 엠넷 '보이즈 2 플래닛'을 통해 결성된 신인 보이그룹 알파드라이브원(ALD1)의 데뷔와 성장을 집중 지원할 예정이다.

또한 김필, 하현상, 조유리, 김재환 등 솔로 아티스트들을 위한 전문 레이블 설립을 추진하고, 신인 발굴 및 개발에도 힘쓸 계획이다.

웨이크원은 글로벌 팬덤 기반으로 빠르게 성장해온 가운데, 이번 인사를 통해 아티스트 맞춤형 제작 시스템을 고도화하고 지속 가능한 음악 생태계 구축에 속도를 낼 방침이다.

웨이크원은 "남 대표의 리더십 아래 각 아티스트의 독창성과 잠재력을 극대화할 수 있는 환경을 마련하겠다"며 "정교한 전략으로 글로벌 경쟁력을 한 단계 높이겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>