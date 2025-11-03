본문 바로가기
GS건설, 탈현장 기술로 스마트 건설·주거 혁신 이끈다

이정윤기자

입력2025.11.03 09:35

GS건설, 탈현장 기술로 스마트 건설·주거 혁신 이끈다
GS건설이 기존 철근콘크리트 주택구조를 뛰어넘어 사전 제작 콘크리트(PC) 구조에 최적화된 기술력을 선보이며 탈현장 건설(OSC) 기술 견인을 위한 움직임을 보이고 있다.


GS건설은 PC 제조 자회사 GPC에서 한국토지주택공사(LH)·한국건축구조기술사회와 '안전·친환경·미래 주거의 혁신' OSC 기술세미나를 열고 미래형 PC공동주택 상품과 구조 기술을 선보였다고 3일 밝혔다.

GS건설은 이번 세미나에서 '변화하는 고객 라이프스타일에 대응하는 새로운 제안'을 주제로 공장 제작과 현장 조립을 결합한 OSC 공법을 주거 브랜드 자이의 생활 철학과 접목한 차세대 주택 모델을 공개했다.


이날 소개한 '자이 PC 플랫폼'은 철근콘크리트로 짓는 기존 벽식구조 대비 평면구성이 자유로운 라멘 구조를 도입했다. 기존 내력벽식 구조보다 상품성을 높이면서 다양한 공간 설계가 가능하다는 특징을 갖추고 있다.


아울러 GS건설은 이날 세미나에서 PC공동주택 새로운 평면 외에 OSC 공법 기술 및 현황도 소개했다. 프리패브(Prefab·조립식 주택) 관련 활동을 업계에서 가장 적극적으로 추진하고 있는 GS건설은 공공기관 및 한국건축구조기술사회와 협력해 연구실적을 공유하고, 관련 제도 개선 등 PC 산업 확대를 위한 논의를 이어 나가기로 했다.

GS건설은 기존 준공단지를 모델로 삼아 PC공동주택으로 전 공종 전환 설계해 공사 기간 단축에 대한 검증을 완료했다. GS건설은 올해 말까지 PC공법 공동주택의 본격 시장 진출을 위한 검증을 마무리하고 내년부터 공공에서 발주하는 PC공동주택 사업에 적극적으로 나설 계획이다.


GS건설 관계자는 "OSC 공법은 건설의 디지털화와 친환경화를 동시에 이끄는 핵심 기술"이라며 "자이는 기술을 통해 일상의 품질을 혁신하고 고객의 미래를 설계하는 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
