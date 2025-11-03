유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥, 5.77P 오른 906.19 출발(0.64%↑)
2025년 11월 03일(월)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장
"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은
'전동킥보드' 쏙 빼고 '넘어져 다쳤다'…274만원 실손 받자, 대법 "사기·기망행위"
"다시 오를 거야, 지금이 기회"…금값 뚝뚝 떨어지자 골드뱅킹 잔액 폭증
유통기한 지났다고 버리긴 괜히 아까워…500일 된 냉동만두, 먹어도 될까?
"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%
'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발
시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"
추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이
공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단