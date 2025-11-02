본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

거제 홍도 해상서 낚시어선 60대 승객 실종 … 해경 수색 중

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.02 20:17

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
창원해경이 거제시 홍도 인근 해상에서 실종된 승객을 찾고 있다. 창원해양경찰서 제공

창원해경이 거제시 홍도 인근 해상에서 실종된 승객을 찾고 있다. 창원해양경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

경남 거제시 홍도 인근 해상에서 9t급 낚시어선에 탔던 60대 남성 승객이 실종돼 해경이 수색 중이다.


창원해양경찰서에 따르면 2일 오전 7시 10분께 창원해경 신항파출소를 통해 승객이 보이지 않는다는 신고가 접수됐다.

창원해경은 경비함정, 파출소 연안 구조정 등 선박 12척, 해양재난구조대 9척, 항공기 등을 사고 해역으로 급파해 실종자 수색에 나섰다.


또 통영해경에 공동대응을 요청해 실종자를 찾고 있다.


해당 어선은 전날 오후 1시 41분께 창원시 진해구 안골항에서 출항해 거제시 홍도 인근 해상에서 낚시 영업을 한 뒤 이날 오전 6시 45분께 다시 안골항에 다다른 것으로 파악됐다.

선장은 입항하기 위해 승객 인원을 점검하다 부산에서 온 60대 A 씨가 없는 것을 확인하고 신고했다.


창원해경은 실종된 A 씨의 휴대전화 위치가 마지막으로 수신된 시간과 최종 목격된 시간을 바탕으로 A 씨가 실종됐을 것으로 추정되는 홍도 북방 5.3마일 해상을 중점 수색 중이다.


A 씨는 목격 당시 구명조끼를 입고 있었던 것으로 전해졌다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마스크 쓰고 다니세요"…때이른 독감 폭증에 학교 1000곳 문 닫은 日 "마스크 쓰고 다니세요"…때이른 독감 폭증에 학교... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

염증·호르몬 교란, 커피 때문이 아니었다…문제는 플라스틱 내 뿜는'이것'

김밥 100줄 주문 뒤 노쇼한 60대…

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령

"우리도 대통령 바꾼다" 마다가스카르 탄핵 이끈 원동력 '스마트폰'

"핼러윈 장난인 줄"…英 열차 흉기 난동 9명 중태

'오빠·언니·형' 한국어 사전 등재…"K콘텐츠 인기 저변엔 현지화 자막"

새로운 이슈 보기