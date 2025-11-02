거제 홍도 해상서 낚시어선 60대 승객 실종 … 해경 수색 중

창원해경이 거제시 홍도 인근 해상에서 실종된 승객을 찾고 있다. 창원해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

경남 거제시 홍도 인근 해상에서 9t급 낚시어선에 탔던 60대 남성 승객이 실종돼 해경이 수색 중이다.

창원해양경찰서에 따르면 2일 오전 7시 10분께 창원해경 신항파출소를 통해 승객이 보이지 않는다는 신고가 접수됐다.

창원해경은 경비함정, 파출소 연안 구조정 등 선박 12척, 해양재난구조대 9척, 항공기 등을 사고 해역으로 급파해 실종자 수색에 나섰다.

또 통영해경에 공동대응을 요청해 실종자를 찾고 있다.

해당 어선은 전날 오후 1시 41분께 창원시 진해구 안골항에서 출항해 거제시 홍도 인근 해상에서 낚시 영업을 한 뒤 이날 오전 6시 45분께 다시 안골항에 다다른 것으로 파악됐다.

선장은 입항하기 위해 승객 인원을 점검하다 부산에서 온 60대 A 씨가 없는 것을 확인하고 신고했다.

창원해경은 실종된 A 씨의 휴대전화 위치가 마지막으로 수신된 시간과 최종 목격된 시간을 바탕으로 A 씨가 실종됐을 것으로 추정되는 홍도 북방 5.3마일 해상을 중점 수색 중이다.

A 씨는 목격 당시 구명조끼를 입고 있었던 것으로 전해졌다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



