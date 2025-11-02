본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

김원이 의원, 새 민주당 전남도당위원장 선출

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.02 13:09

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2일 전남도당 제2차 임시당원대회 나주서 개최
김 위원장 "공정한 지방선거 관리·단합 최선"

김원이 국회의원이 2일 새 더불어민주당 전남도당 위원장으로 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다. 민주당 전남도당 제공

김원이 국회의원이 2일 새 더불어민주당 전남도당 위원장으로 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다. 민주당 전남도당 제공

AD
원본보기 아이콘

김원이 국회의원이 새 더불어민주당 전남도당 위원장으로 선출됐다.


더불어민주당 전남도당은 2일 나주 종합스포츠파크 다목적체육관에서 전남도당 제2차 임시당원대회를 열고 김원이 국회의원(전남 목포시)을 새 전남도당 위원장으로 선출했다고 밝혔다.

이날 대회에는 정청래 당대표를 비롯해 전남지역 국회의원과 대의원, 민주당원 등 1,000여명이 참석했다.


지난달 27일 도당위원장에 단독 입후보한 김 의원은 10월 31일부터 지난 1일까지 진행한 전남도당 소속 권리당원 투표와 이날 온라인 찬반 투표로 진행된 전국 대의원 투표를 거쳐 최종 찬성 86.44%를 득표, 신임 도당위원장으로 선출됐다.


김 신임 위원장은 수락 연설을 통해 "민주주의의 가치와 서민 중심 정치를 실현해 온 전남도당을 이끌어갈 중책을 맡겨주신 당원 여러분께 머리 숙여 감사드린다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 지방선거 압승을 견인하겠다"고 다짐했다.

또 "이재명 정부와 함께 전라남도의 위기를 극복하기 위해 RE100 국가산업단지 유치, 전남 국립의대 설립, 2차전지·소부장 특화단지, 첨단소재·우주항공 중심의 산업 개편 등 새로운 전환을 준비하고 실행하겠다"고 강조했다.


한편 김 위원장은 재선 국회의원(제21대·제22대, 목포시)으로, 서울특별시 정무부시장을 역임했으며, 현재 22대 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 간사로 활동 중이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' 보다 '살 집' 택한 2030 청년들[부동산AtoZ] "공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다저스, 토론토 꺾고 MLB 월드시리즈 2연패…김혜성 교체 출전

전국 맛집 검색 1위, 역시 '이곳'…전 세대 통틀어 최다

조병규, 학폭 폭로자 상대 40억 손배소 패소…이유는?

오세훈 "소비쿠폰이 집값 올려" vs 조국 "소가 웃을 주장"

"죄송합니다, 문 닫을게요"…젠슨황 덕에 주문 폭주했는데 휴업 공지, 왜?

일론 머스크 "두 달 안에 날아다니는 자동차 시연"

수능 최상위권, 인문 '경영'·자연 '반도체' 선호 뚜렷

새로운 이슈 보기