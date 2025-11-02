"꽃으로 물든 가을밤" … 창원특례시, 마산가고파국화축제 화려한 축포

드론라이트쇼·축하공연 등 다채로운

볼거리로 시민들과 관광객 매료 시켜



마산 해양누리공원이 국화꽃으로 물든 가을밤의 풍경에 시민들과 관광객들이 환호성을 울렸다.

경남 창원특례시는 3·15해양누리공원에서 '제25회 마산가고파국화축제'의 화려한 개막을 알렸다.

지난 1일 오후 열린 개막식은 검도 시범 공연과 가수 최지나, 후니정의 무대로 막을 올려 본행사 전 축제 분위기를 한껏 끌어올렸다.

이어 빛나는 국화정원을 주제로 한 축하 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 내빈들이 단상 위 LED 조형물을 함께 점등한 순간, 무대가 황홀한 빛으로 물들며 가을밤의 낭만적인 분위기를 자아냈다.

밤하늘에는 700대의 드론으로 창원NC다이노스, LG세이커스, 경남FC 등 창원을 대표하는 프로스포츠 구단부터 다륜대작, 여좌천, K9 등 창원을 상징하는 이미지를 구현해 축제의 감동을 극대화했다.

700대의 드론이 밤하늘의 국화축제를 수놓은 모습. 원본보기 아이콘

이어지는 공연에서는 박태희, 해피니스, 펀치, 진해성 등 인기 가수들이 차례대로 무대에 올라 국화 향기 가득한 밤을 더욱 뜨겁게 달궜다. 관람객들은 음악과 조명, 바다를 무대로 한 연출에 열렬한 환호를 보내며 국화축제의 첫날을 함께 즐겼다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "올해 축제는 전시장 확대와 어시장과 돝섬 등 주변 관광지 연계를 통해 지역 상권에 활력을 더했다"며 "앞으로도 마산가고파국화축제가 글로벌 축제로 성장할 수 있도록 콘텐츠 개발과 상설 전시공간 마련을 위해 노력하겠다"고 말했다.

제25회 마산가고파국화축제는 오는 9일까지 개최되며, 국화전시, 불꽃쇼, 인디뮤직페스타, 댄스·치어리딩 페스티벌 등 다양한 프로그램이 시민과 관광객을 맞이할 예정이다.





