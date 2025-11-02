이마트24, 카페 브랜드 '성수310' 론칭…컵커피 4종 2900원

본사 소재 성수＋도로명 주소 310

커피 4종·파우치음료 8종 선출시

커피와 페어링 베이커리까지 순차 확대

이마트24는 대한민국 트렌드 중심지 '성수'의 감성을 그대로 담은 카페 브랜드 '성수310'을 새롭게 선보인다고 2일 밝혔다.

성수310은 이마트24 본사가 위치한 서울 성수동의 지역명 '성수'와 도로명 주소 '310'을 결합한 이름으로, '편의점 속 카페'를 콘셉트로 일상 속에서도 성수 카페 감성을 느낄 수 있도록 기획됐다.

패키지에는 'SEONGSU 310' 로고와 패션피플을 모티브로 한 캐릭터 디자인을 적용해 성수동 특유의 힙하고 자유로운 분위기를 감각적으로 담아냈다.

이마트24는 성수310 라인업으로 RTD(Ready To Drink·즉석 음용) 컵커피 4종과 얼음컵에 간편히 따라 마실 수 있는 파우치음료 8종을 우선 선보인다. 향후 RTD 과채음료와 성수310 커피와 어울리는 베이커리 상품도 순차적으로 출시할 예정이다.

컵커피 4종(아메리카노, 카페라떼, 바닐라라떼, 돌체라떼)은 300㎖ 인기 용량으로 구성돼 전문점 수준의 풍미를 2900원이라는 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 파우치음료 8종(아메리카노블랙, 망고패션블렌디드, 스윗뱅쇼 등)은 340㎖ 사이즈로 커피와 블렌디드 등 다양한 맛의 상품을 1200~1400원에 구입할 수 있다.

이마트24는 성수310 론칭을 기념해 RTD 컵커피 4종에 2+1 행사를 운영하고, 제휴카드·페이로 결제하면 2+2 혜택을 제공하는 이벤트도 11월 한 달간 진행한다.

이마트24 음용식품팀 조계동 팀장은 "계절과 상관없이 아이스커피를 즐기는 트렌드가 확산되는 가운데, 전국 이마트24에서 성수 카페의 힙한 감성을 경험할 수 있도록 성수310을 기획했다"며 "앞으로도 고객의 다양한 취향을 반영한 커피, 음료, 베이커리 상품을 지속 선보이며 편의점 카페 시장을 선도해 나갈 계획"이라고 전했다.





