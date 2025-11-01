본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

무주~성주~대구간 고속도로 신설 '예타' 대상 선정…4년 뒤 착공

영남취재본부 최대억기자

입력2025.11.01 14:37

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이병환 성주군수 "지역균형발전·영호남 연결축 완성 가속화 기대"

영호남 지역의 숙원사업인 동서3축(무주~성주~대구간) 고속도로 신설 사업이 31일 열린 기획재정부 제10차 재정사업평가위원회에서 예비타당성조사 대상 사업으로 선정됐다.


1일 성주군에 따르면 동서3축(새만금~포항) 고속도로는 서부권과 동부권을 직접 연결하는 국가 간선축으로, 2025년 11월 새만금~전주(L=55.1km) 구간이 개통되면, 무주~성주~대구 구간만이 미개통 상태로 남게 되어 현재까지 영호남 간 물류 이동과 산업 연계가 크게 제약을 받아왔다.

동서3축(무주~성주~대구간) 고속도로 신설 사업 위치도. 성주군 제공

동서3축(무주~성주~대구간) 고속도로 신설 사업 위치도. 성주군 제공

AD
원본보기 아이콘

성주~대구 구간(L=18.8km)은 2023년 1월부터 예비타당성조사를 진행해 오고 있으며, 무주~성주 구간은 2024년 7월부터 사전타당성 검토를 진행하고 있지만, 별도의 사업으로 추진해 옴에 따라 경제성이 부족한 것으로 분석됐다.

한국도로공사와 관계 광역,자치단체는 두 구간을 하나의 연속사업으로 통합하여 추진하는 것으로 방향을 조정했으며, 그 결과 노선 연결성 강화, 사업비 절감, 경제성 등에서 우수한 평가를 받아 이번 예비타당성조사 대상 사업으로 최종 선정됐다.


특히 무주~성주 구간은 지형 여건상 사업비 부담이 높고 교통 수요가 분산돼 단독 추진의 경제성이 낮았으나, 이번에 성주~대구 구간과 통합 추진함으로써 교통 네트워크 완성도와 사업비 효율성이 크게 향상된 것으로 평가됐다.


기획재정부의 예타 대상사업으로 최종 확정된 이후 단계별 절차는 예비타당성 조사 실시, 기본계획 수립, 설계 및 공사 착공으로 이어진다.

군은 계획대로라면 2029년 착공해 2036년 전체 개통이 가능할 것으로 보고 있다.


이병환 성주군수는 "무주~성주~대구 고속도로의 예비타당성조사 대상사업 선정은 영호남을 잇는 국가 간선축 완성의 신호탄이자, 성주가 대한민국 교통의 중심지로 도약할 수 있는 역사적인 전환점"이라며 "그동안 군민들과 함께 오랜 기간 염원해 온 사업인 만큼 예비타당성조사 통과와 조기 착공이 이루어질 수 있도록 국토교통부, 경상북도 등 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들이 왜 이렇게 좋아하지?" 어리둥절…'어디에도 없는 산' 몽벨 창업자 이야기[일본人사이드] "한국인들이 왜 이렇게 좋아하지?" 어리둥절…'어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"젠슨 황 앉은 자리 맞죠?"…치맥회동 '깐부치킨'에 시민들 성지순례

'고도비만' 이런 아빠로 살 수 없어…첫주, 근손실이 찾아왔다

화려한 차림 노인들 들락날락, 청량리·하루 3000원…"어디야? 빨리 와"

킴 카다시안 "달착륙은 가짜" 방송…NASA "6번이나 갔다" 반박

트럼프의 전격적 핵잠수함 승인, 동북아 정세 흔드는 이유

갓 쓴 지드래곤, 사회 차은우…K컬처 외교를 노래하다

"스페이스X, 美국방부 '골든돔' 20억달러 계약 예정"

새로운 이슈 보기