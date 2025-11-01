무주~성주~대구간 고속도로 신설 '예타' 대상 선정…4년 뒤 착공

이병환 성주군수 "지역균형발전·영호남 연결축 완성 가속화 기대"

영호남 지역의 숙원사업인 동서3축(무주~성주~대구간) 고속도로 신설 사업이 31일 열린 기획재정부 제10차 재정사업평가위원회에서 예비타당성조사 대상 사업으로 선정됐다.

1일 성주군에 따르면 동서3축(새만금~포항) 고속도로는 서부권과 동부권을 직접 연결하는 국가 간선축으로, 2025년 11월 새만금~전주(L=55.1km) 구간이 개통되면, 무주~성주~대구 구간만이 미개통 상태로 남게 되어 현재까지 영호남 간 물류 이동과 산업 연계가 크게 제약을 받아왔다.

성주~대구 구간(L=18.8km)은 2023년 1월부터 예비타당성조사를 진행해 오고 있으며, 무주~성주 구간은 2024년 7월부터 사전타당성 검토를 진행하고 있지만, 별도의 사업으로 추진해 옴에 따라 경제성이 부족한 것으로 분석됐다.

한국도로공사와 관계 광역,자치단체는 두 구간을 하나의 연속사업으로 통합하여 추진하는 것으로 방향을 조정했으며, 그 결과 노선 연결성 강화, 사업비 절감, 경제성 등에서 우수한 평가를 받아 이번 예비타당성조사 대상 사업으로 최종 선정됐다.

특히 무주~성주 구간은 지형 여건상 사업비 부담이 높고 교통 수요가 분산돼 단독 추진의 경제성이 낮았으나, 이번에 성주~대구 구간과 통합 추진함으로써 교통 네트워크 완성도와 사업비 효율성이 크게 향상된 것으로 평가됐다.

기획재정부의 예타 대상사업으로 최종 확정된 이후 단계별 절차는 예비타당성 조사 실시, 기본계획 수립, 설계 및 공사 착공으로 이어진다.

군은 계획대로라면 2029년 착공해 2036년 전체 개통이 가능할 것으로 보고 있다.

이병환 성주군수는 "무주~성주~대구 고속도로의 예비타당성조사 대상사업 선정은 영호남을 잇는 국가 간선축 완성의 신호탄이자, 성주가 대한민국 교통의 중심지로 도약할 수 있는 역사적인 전환점"이라며 "그동안 군민들과 함께 오랜 기간 염원해 온 사업인 만큼 예비타당성조사 통과와 조기 착공이 이루어질 수 있도록 국토교통부, 경상북도 등 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





