코스피 상장사 한미반도체 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 678억원으로 지난해 동기보다 31.7% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 31일 공시했다. 매출은 1662억원으로 작년 동기 대비 20.3% 감소했다.
한미반도체 3분기 영업이익 678억원…전년比 31.7%↓
2025년 10월 31일(금)
