인사

[인사]미래에셋그룹

송화정기자

입력2025.10.31 16:17

<미래에셋증권>

◇ 전무

▲ Product Trading본부 최선민

◇ 상무

▲ AI Science팀 진정혁 ▲ 트레이딩플랫폼본부 양상철 ▲ IT지원팀 김점수 ▲ 디지털PB본부 김상화 ▲ 서대구WM 도준형 ▲ 도곡WM 장성주 ▲ 투자센터대전WM 김용우 ▲ 천안아산WM 홍수오 ▲ 연금솔루션본부 정진성 ▲ 상품컨설팅본부 김진호 ▲ 대체자산운용본부 함성민 ▲ Equity Sales팀 주용석 ▲ 기업금융2본부 이홍석 ▲ 경영인프라본부 이정훈 ▲ 미래에셋증권 홍콩법인 손성임

◇ 이사

▲ 매매팀 김준환 ▲ 인프라관리팀 최종상 ▲ 디지털마케팅팀 박근철 ▲ 패밀리오피스WM팀 백봉석 ▲ 인천WM 방은영 ▲ 순천WM 장선화 ▲ 투자센터평촌WM 김혜현 ▲ 투자센터압구정WM2팀 박현민 ▲ 동래WM1팀 김태원 ▲ 투자센터여의도WM3팀 이상창 ▲ 투자센터테헤란밸리WM2팀 이미란 ▲ The Sage 패밀리오피스2팀 김정진 ▲ 투자센터광주WM3팀 이주진 ▲ 연금RM1부문RM1본부RM1팀 안조홍 ▲ 연금RM1부문RM2본부RM1팀 김기홍 ▲ 연금RM2부문RM2본부RM2팀 우재형 ▲연금RM3부문RM1본부RM1팀 심이섭 ▲ 고객자산배분본부 박인우 ▲ 대체운용1팀 장길수 ▲ RP운용팀 신동관 ▲ 해외채권상품운용팀 신진영 ▲ Passive LP팀 이종열 ▲ Passive Strategy팀 김홍철 ▲ 기업금융1본부IB3팀 강민제 ▲ 대체투자금융2팀 김승진 ▲ 멀티솔루션1팀 조준상 ▲ 전략팀 김범헌 ▲ 결제본부 노승진 ▲ ESG&IR팀 신동호 ▲ 준법지원팀 조영우 ▲ HR지원팀 이지환 ▲ 금융소비자보호팀 김경호 ▲ 기업금융심사1팀 신지원 ▲ 고객센터 문치봉 ▲ 미래에셋증권 홍콩법인 정재원


<미래에셋자산운용>

◇ 전무

▲ 해외펀드솔루션본부 송진용 ▲ 채권운용1본부 최진영

◇ 상무

▲ 인프라투자3본부 박재영 ▲ 투자개발본부 최진혁 ▲ 연금전략본부 김정욱 ▲ Investment&Product본부 박구빈 ▲ 전략채널본부 김형우 ▲ 투자솔루션2본부 김승규 ▲ OCIO자문본부 정성진 ▲ 컴플라이언스1본부 김형민 ▲ 감사실 강상신

◇ 이사

▲ 투자2팀 김태성 ▲ 전략운용본부 이상명 ▲ 포트폴리오전략팀 김윤정 ▲ 브랜드전략본부 조혜린 ▲ 법무1팀 이원보 ▲ 디지털전략본부 노시희 ▲ 전략채널팀 박상우 ▲ 마케팅2팀 김시현 ▲ 마케팅1팀 이형욱 ▲ 전략운용본부 유성민 ▲ 리스크관리1본부 송시형

<미래에셋생명>

◇ 상무

▲ 홍보실 황병욱 ▲ IT본부 박세일 ▲ 연금영업2본부 정현영 ▲ 연금영업지원본부 박성철 ▲ 정보보호팀 하용 ▲ 채널전략본부 유형창 ▲ 대체투자실 이우진

◇ 이사

▲ GA영업2본부 윤성훈 ▲ 언더라이팅본부 엄미리


<미래에셋캐피탈>

◇ 전무

▲ 멀티금융본부 김재홍

◇ 상무

▲ 투자금융2팀 조범진

◇ 이사

▲ 금융소비자보호본부 김진용 ▲ 재무팀 김혜진


<미래에셋벤처투자>

◇ 전무

▲ 벤처투자3본부 김경모

<에너지인프라자산운용>

◇ 이사

▲ 운용1팀 선욱상


<YKD>

◇ 이사

▲ 세이지우드여수 이준철





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

