HDC현산, 미니신도시급 '운정 아이파크 시티' 3250가구 분양[부동산AtoZ]

11월3일 특공, 4일 1순위 청약 접수

단지 전체가 도시…'웰니스' 특화 설계

2.2㎞ 산책로·3300평 커뮤니티 등

HDC현대산업개발은 경기도 파주시에 미니 신도시급 복합 주거공간으로 조성하는 '운정 아이파크 시티' 견본주택을 31일 개관하고 본격적인 분양에 나선다.

운정 아이파크 시티 조감도. HDC현대산업개발 제공

운정 아이파크 시티는 경기도 파주시 서패동 432번지 일원(파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL)에 조성되는 초대형 주거단지다. 지하 2층~지상 최고 29층, 25개 동, 총 3250가구로 조성되며 전 가구를 일반분양한다.

청약 접수는 11월3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 신청을 받는다. 당첨자 발표는 11월12일이며 정당계약은 같은 달 25일부터 28일까지 진행된다.

운정 아이파크 시티는 규모에 걸맞게 미니 신도시급 도시인프라를 갖췄다. 가구당 1.5대 수준인 4878대 규모의 지하 주차장과 약 2400평의 상업시설, 500대 규모의 전기차 충전소, 2.2 ㎞에 이르는 산책로(Wellness Track) 등이 함께 조성된다.

운정 아이파크 시티는 단지의 기본 콘셉트를 웰니스(Wellness)로 설정했다. 종합병원·혁신 의료 연구단지 등 메디컬클러스터 조성과 조화를 이룬다. 웰니스를 토대로 전 세대를 아우르는 편안하고 고급스러운 주거 이미지를 구현하기 위해 세밀한 부분까지 섬세하게 설계했다.

약 1만9000평 규모의 자연공간을 시그니처필드, 어반클러스터, 라이프가든 등 다양한 테마로 구성해 거대한 웰니스 공원으로 연출했다. 단지 중앙에는 광장과 수변형 녹지 축이 이어지는 2.2㎞의 산책로가 조성되고 테마정원·커뮤니티 라운지·산책로가 자연스럽게 연결된다. 웅장한 문주와 어우러진 녹지 설계로 대규모 단지의 품격을 더했다.

운정 아이파크시티 투시도. HDC현대산업개발 제공

근린공원과 맞닿은 외곽 단지는 자연과 조화를 이루는 파크그린톤으로 마감하고, 조명과 외장재 또한 따뜻하고 자연스러운 질감으로 통일해 전체적으로 편안하고 세련된 분위기를 완성했다. 전 가구의 90% 이상을 판상형 구조로 구성하고 수납장, 조명, 콘센트 위치까지 세심히 고려해 일상 속에서 느끼는 작은 불편함까지 최소화했다.

커뮤니티 시설도 '웰니스'를 키워드로 설계해 눈길을 끈다. 커뮤니티 중앙에 파크라운지를 크게 배치했다. 라운지는 5500평 규모의 중앙광장과 이어져 입주민들이 일상 속에서 자연스럽게 웰니스와 힐링 라이프를 즐길 수 있다.

3300평 규모의 커뮤니티 센터는 단지의 중심이자 상징 공간으로, 일반 단지 대비 2~3배 넓은 면적을 확보했다. 수영장, 골프연습장, 피트니스, GX룸은 물론 약 300평 규모의 호텔급 사우나와 250평 실내체육관도 갖췄다. 220평 규모의 도서관도 마련돼 공공도서관 수준의 구성을 자랑한다.

운정 아이파크 시티는 '에너지절약형 친환경 주택의 건설기준'에 따라 설계된 친환경·고효율 주거단지다. 1200㎾ 규모의 태양광 발전설비를 비롯해 지열·연료전지 시스템을 적용해 에너지 자립률을 높였다. 고효율 보일러와 절수형 설비, 고효율 전동기·펌프를 도입해 에너지 소비를 최소화했다. 또한 저탄소 자재 사용과 결로 방지·기밀 강화 설계로 지속 가능한 주거 환경을 구현했다.

내부에는 13.3인치 스마트 월패드로 조명·난방·가스·환기·도어록을 통합 제어할 수 있다. 스마트폰 연동으로 외부 제어가 가능하며, 안면인식 원패스 시스템과 블랙박스 기능이 내장된 현관 카메라로 보안성을 강화했다. 지하 주차장에는 360도 전방위 카메라 기반 스마트 주차유도 시스템이 적용돼 차량 이동을 실시간 추적하고 주차공간을 안내한다. 입주민 차량은 자동 인식되어 월패드와 앱으로 차량 도착 알림을 받을 수 있다.

반경 3㎞ 내에는 파주출판도시, 문발·신촌 산업단지가 있고 이마트·홈플러스·롯데프리미엄아울렛 등 대형 생활편의시설이 인접해 풍부한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 운정 아이파크 시티가 들어서는 서패동 일대는 대규모 메디컬클러스터 개발이 본격화되고 있다. 지난 20일 파주메디컬크러스터 조성사업 착공식을 진행했고, 11월 중 종합병원 공모를 시작한다.

교통망은 자유로, 수도권 제2순환고속도로, 평택파주고속도로(예정) 등이 잘 갖춰져 수도권 전역으로의 접근성이 우수하다. GTX-A 노선 개통으로 서울역과 삼성역 등 도심 접근성이 크게 개선됐으며, GTX-B 노선도 사업이 속도를 내고 있다. GTX-B가 완공되면 인천 송도에서 남양주 마석까지 수도권 동서축이 새로 연결돼, 입지 가치도 높아질 전망이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "아이파크 시티는 단순한 아파트 단지를 넘어 주거·문화·상업·커뮤니티가 조화를 이루는 브랜드 타운형 주거 모델로 최근 분양한 천안 아이파크 시티, 대전 아이파크 시티 등 지역 상권과 연계된 복합 커뮤니티 중심의 주거단지로 호평을 받았다"며 " 운정 아이파크 시티도 파주시에서 누리는 주거와 생활, 여가가 어우러진 새로운 도시형 주거공간으로 조성될 예정"이라고 말했다.





