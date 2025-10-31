캄보디아 '마동석팀' 피싱 조직원 3명, 1심서 실형 선고

캄보디아에서 '마동석'이라 불리는 총책의 지시로 활동한 보이스피싱 조직원들이 1심에서 실형을 선고받았다.

서울동부지법 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울동부지법 형사15부(부장판사 김양훈)는 31일 범죄단체 가입 등 혐의로 재판에 넘겨진 정모씨(26)와 최모씨(31)에게 각각 징역 3년 6개월을 선고했다. 아울러 정씨에게는 1746만9900원, 최씨에게는 1247만8500원의 추징을 명했다.

재판부는 "전기통신 금융사기는 불특정 대상으로 한 범죄로 사회에 주는 피해가 크며 피고인들은 범죄단체에서 피해자를 기망하는 상당한 역할을 수행했다"면서도 "피고인들이 실제 얻은 수익이 범죄 수익보다 적다는 점 등을 고려했다"고 판시했다.

이들은 '마동석'이라 불리는 총책이 만든 보이스피싱 조직 '한야콜센터'에서 일하며 로맨스 스캠으로 피해자들의 돈을 가로챈 혐의로 기소됐다.

한편 이날 동부지법 형사11부(부장판사 강민호)는 범죄단체 가입 등 혐의로 재판에 넘겨진 김모씨(30)에게 징역 2년6개월, 추징금 284만4000만원을 선고했다.

김씨 역시 한야콜센터에서 상담원으로 일하며 범행에 가담한 것으로 알려졌다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>