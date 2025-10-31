한수원 인재개발원, ‘코칭문화 확산 선도기관’ 인정… 대한민국 코칭컨페스티벌 우수기관상





한국수력원자력(사장직무대행 전대욱) 인재개발원이 31일 서울 코엑스에서 개최된 '제22회 대한민국 코칭컨페스티벌'에서 '코칭문화확산 우수기관상'을 수상하며 공공기관 코칭문화 확산의 선도 기관으로서의 위상을 확고히 했다.

한수원 인재개발원이 코칭문화확산 우수기관상을 받았다. 한수원 제공 AD 원본보기 아이콘

한국코치협회가 주최하는 본 행사는 조직 내 코칭문화 정착과 확산에 노력한 기관의 성과를 인정하는 의미를 가진다.

지난 7월 한수원은 직접 개발한 'We-Coach 양성 과정'이 한국코치협회로부터 공식 인증을 받아 공기업 최초로 '전문코치 양성기관'인증을 획득했다.

그에 이은 본 수상은 한수원 조직 전반에 코칭문화를 확산시킨 성과를 인정받은 것으로 평가된다.

'We-Coach 양성 과정'은 사내 구성원들이 전문 코치로 성장할 수 있도록 이론-실습-심화 교육 등으로 구성된 체계적인 프로그램으로, 한국코치협회는 해당과정의 밀도 있는 기획과 실용적 설계, 조직 친화적 교육철학을 높이 평가했다.

한수원은 리더십 역량 강화와 사내 소통문화 개선을 위해 기존 교육훈련 조직을 확대·재편하고 실습 중심의 코칭 교육을 강화해 왔으며, 특히 원자력산업의 특성상 중요한 '협업'과 '안전문화'의 강화에 코칭을 적극 활용 중이다.

한수원 인재개발원은 "본 수상은 존중과 배려 기반의 코칭문화를 조직 전반에 확산시킨 결과"라며 "앞으로도 소통 중심의 문화 정착을 통해 구성원 모두가 신뢰하는 조직을 만들어가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>