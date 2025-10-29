대한주택건설협회 서울특별시회장에 김영곤 집과사람 대표

"위기 극복·인재 양성에 힘 쏟겠다"

대한주택건설협회는 제12대 협회 서울특별시회장에 김영곤 집과사람 대표이사가 선출됐다고 29일 밝혔다.

김 신임 회장은 "최근 주택건설환경을 둘러싼 대내외적인 환경이 어려운 상황에서 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다"고 말했다.

김 회장은 이어 "주택건설인으로 몸 바쳐온 경험과 추진력을 바탕으로 업계의 위기를 극복하겠다"며 "협회의 지속 가능한 미래를 위해 인재를 키우고 화합과 소통으로 업계 발전에 모든 힘을 기울이겠다"고 했다.

대한주택건설협회 서울특별시회는 김영곤 신임 회장의 리더십을 바탕으로 침체한 주택건설 환경을 극복하고, 서울 지역 주택건설업계의 권익 향상과 발전을 도모할 계획이다.





