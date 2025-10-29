포항시, 한·중·일＋ASEAN 기후 대표단 방문… 녹색성장 국제 협력 강화

글로벌 녹색성장 파트너십 강화



지속가능 도시재생, 세계와 공유

한·중·일과 ASEAN 주요국 고위급 기후 대표단이 28일 포항을 찾아 지역 산업 현장을 둘러보고, 포항시가 마련한 환영 만찬에 참석하며 녹색성장과 국제 협력 강화 방안을 논의했다.

한·중·일과 ASEAN 주요국 고위급 기후 대표단이 28일 포항을 방문해 산업 현장을 둘러보고, 포스코를 방문해 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

APEC 2025 KOREA와 연계해 글로벌녹색성장기구(GGGI)가 주관한 '한·중·일＋ASEAN 기후 협력 세션' 이후 포스코를 방문, 역사관과 제철소 공정 라인을 시찰한 대표단은 철강산업의 중심지에서 녹색성장 도시로 전환 중인 포항의 변화에 깊은 관심을 보였다.

이날 시찰에는 즈시 슈지 한·중·일 협력사무국(TCS) 사무차장, 키앗차이 마이트리웡 태국 상원의원, 다카시 혼고 국제배출권거래협회(IETA) 이사회 위원, 수바티라이 시바쿠마란 UN ESCAP 개발재원국장, 에이탄 렌코 바운드리스 재단 CEO, 소냐 메디나 CIFF 생태계 전략 총괄 등 국제기구와 주요 재단 관계자 30여명이 함께했다.

이강덕 시장은 "포항은 오랜 기간 철강산업을 기반으로 성장해 왔지만, 이제는 탄소중립과 녹색성장을 향해 나아가고 있다"며 "올해 포항에서 처음 개최한 세계녹색성장포럼(WGGF)을 통해 녹색성장이라는 글로벌 의제를 선도해나가는 도시로 도약하고 있다"고 말했다.

이 시장은 "이번 방문은 이차전지와 수소 산업을 비롯한 신성장 산업 육성, 그린웨이 프로젝트, 생태하천 복원 등을 통해 녹색 도시재생을 추진하는 포항이 세계 각국과 기후 위기에 공동 대응하고 지속 가능한 미래를 만들어가는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며 "국제 파트너들과의 협력을 강화해 포항의 녹색성장 경험을 세계와 공유하겠다"고 환영사를 전했다.

포항시는 이번 대표단 방문을 계기로 GGGI, TCS, IETA, CIFF 등 국제기구와의 협력 네트워크를 한층 강화하고, 향후 국제기구 총회와 포럼의 포항 개최를 제안했다.

시는 특히 2026년 세계녹색성장포럼, 2027년 ICLEI 세계총회 등 대규모 국제행사 개최를 통해 산업도시에서 녹색성장 선도도시로의 전환을 가속화하고, 기후변화 대응을 위한 글로벌 협력의 거점도시로 자리매김한다는 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자



