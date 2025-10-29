본문 바로가기
면목동 중랑천변에 최고 35층·970가구 주거단지 조성…신통기획 확정[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.10.29 11:15

4월 신통기획 착수 후 6개월만 확정
면목8구역 연계…용도지역 상향 등 사업성 개선

서울 중랑구 면목동 174-1 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획 조감도. 서울시

서울 중랑구 면목동 174-1 일대 주택정비형 재개발사업 신속통합기획 조감도. 서울시

서울 중랑구 면목동에 최고 35층, 970가구 규모의 주거단지가 공급된다.


서울시는 면목동 174-1 일대 주택정비형 재개발사업의 신속통합기획을 확정했다고 29일 밝혔다.

면목동은 1970년대부터 저층 주거지가 형성됐다. 대상지는 80% 이상 주택이 노후화돼 주거환경 개선이 시급한 곳으로 지목됐다. 지난해 12월 재개발 후보지로 선정되며 본격적인 정비 사업이 추진됐다. 시는 자치구, 주민, 전문가와 함께 수차례 논의 및 계획 조정 과정과 간담회·설명회를 진행했고 착수 6개월 만에 신통기획을 확정했다.


이번 신통기획에선 대상지 인근에 추진 중인 1260가구 규모 면목8구역 신통기획, 가로주택정비사업 계획을 연계하는 데 초점을 뒀다. 또 미래 도시공간 변화에 대응하는 기반시설 정비, 주변 지역과 소통하는 열린 단지 조성, 주변 지역과 조화로운 경관계획 수립이라는 3가지 원칙도 담았다.


기반시설 정비를 위해 남측 신통기획이 완료된 면목8구역 도로 확장 등 교통처리계획과 연계해 동일로를 6차로에서 8차로로 확장했다. 교통 부담을 최소화하기 위해 주출입구를 이면도로인 동일로95길에 계획했다. 노후된 면목5동 주민센터는 동일로95길로 이전, 복합청사로 계획했다. 면목8구역의 사회복지시설과 연계해 행정·문화·복지 서비스를 제공하는 시너지를 낼 수 있도록 했다.

열린 단지 조성을 위해선 단지 중앙부에 공공보행통로를 계획하고 동일로95길 주출입구 교차로에는 고원식 대각선 횡단보도를 설치했다.


아울러 공개 공지 2개소를 조성해 면목8구역의 근린공원 및 공개공지와 함께 휴식공간으로 이용될 수 있도록 하고 근린생활시설 등도 배치했다.


이 외에도 조화로운 경관이 형성될 수 있도록 단지 경계부는 8~15층 내외 중저층 판상형 주동을 배치했다. 중앙부는 최고 35층 이하 고층 탑상형 주동을 배치해 텐트형 스카이라인을 계획했다.


시는 또 용도지역 상향(제2종 일반주거(7층 이하)→제3종일반주거)과 사업성 보정계수(1.52) 적용을 통한 사업성 개선으로 사업성을 높였다. 대상지 남측 신통기획이 완료된 면목8구역은 주민 공람 단계를 마치고 정비계획 심의를 앞두고 있는데 두 계획 간 연계를 통해 각각의 단지가 하나처럼 시너지가 낼 수 있을 것으로 기대된다.


조남준 서울시 도시공간본부장은 "면목동 174-1 일대는 이번 신통기획을 통해 면목8구역과 함께 중랑천변 활력을 더하는 새로운 주거단지로 조성할 것"이라며 "정비구역 지정 등 후속 인허가 절차도 적극 지원해 속도감 있게 사업이 추진될 수 있도록 하겠다"고 말했다.


한편, 이번 면목동 174-1 일대 재개발 신통기획 확정으로 서울시 전체 총 224개 대상지 중 136개소에 대한 기획이 완료됐다.


이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

