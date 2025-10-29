본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

국방정책실장에 김홍철 예비역 공군 준장 임용

유제훈기자

입력2025.10.29 10:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전작권전환추진단 부단장 역임
"국정과제 원활 추진 최적임자"

국방부 국방정책실장에 김홍철 전 합동군사대학교 총장(예비역 공군 준장)이 신규 임용됐다.


국방부는 29일부로 김홍철 국방정책실장을 신규 임용했다고 밝혔다. 국방정책실장은 중·장기 국방정책, 국방 외교·협력, 국방 교육훈련 정책 등을 총괄·조정하는 직위다. 김 실장은 정석환 전 실장(예비역 공군 소장)에 이어 역대 두 번째 공군 출신 국방정책실장에 오르게 됐다.

국방정책실장에 김홍철 예비역 공군 준장 임용
AD
원본보기 아이콘

김 실장은 전주 전일고를 졸업한 후 공사 39기로 임관, 미국 플로리다 주립대에서 정치학 박사 학위를 받았고 ▲합동군사대학교 총장 ▲공군 제3훈련비행단장 ▲합동참모본부 전작권전환추진단 부단장 ▲합참의장 비서실장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 국방정책·군사작전·교육훈련 등 국방 분야 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 식견을 보유하고 있다는 게 군의 평가다.

특히 김 실장은 미국에서 정치학 박사 학위를 수료했고 대통령실 근무 시절엔 한미동맹을, 합참 근무 시절엔 전시작전통제권 전환 및 핵·대량살상무기(WMD) 문제 등을 담당한 것으로 전해진다. 이재명 정부의 안보 관련 주요 현안인 임기 내 전시작전통제권 전환, 한미동맹 현대화, 북핵 고도화 등과 맞닿아 있는 이력이다.


국방부는 "김 실장은 전작권전환추진단 근무 경험 등을 통해 '한미동맹 기반 전방위적 억제 능력을 바탕으로 전시작전통제권 전환' 등 국정과제를 원활하게 추진할 최적임자로 평가받고 있다"고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금·순금 챙긴 '퇴임 잔치' [단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

세계 57개 박물관장, 루브르 응원 "모든 기관 도난 위협 받아"

같은 대학 출신? 조선족?…캄보디아 송환자 소문 알고보니

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

트럼프, 베센트 향한 사심 발언?… 차기 Fed 의장 거론했다가 철회

새로운 이슈 보기