美기업 AI發 해고 본격화…아마존 1만4000명 감원

UPS·메타도 인력 감축…美교육업체는 반토막

인공지능(AI) 확산으로 미국 주요 기업들이 감원에 나서고 있다. 세계 최대 전자상거래업체 아마존이 AI 혁신에 대응하기 위한 조직 효율화를 위해 직원 1만4000명을 감원한다고 28일(현지시간) 밝혔다.

베스 갈레티 아마존 인력 경험 및 기술 담당 수석부사장은 이날 감원을 포함한 조직개편을 알리며 그 배경으로 AI 혁신을 언급했다.

베스 부사장은 "이 세대의 AI는 인터넷 혁명 이후 우리가 보게 된 가장 혁신적인 기술"이라며 "AI는 (기존 시장은 물론 새로운 시장 모두에서) 기업들이 그 어느 때보다 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원하고 있다"고 밝혔다. 이어 "고객과 사업을 위해 더 빨리 움직이려면 더 적은 계층 구조와 더 많은 주인 의식으로 조직의 군살을 빼야 한다고 확신한다"고 전했다.

아마존은 월마트에 이어 미국에서 두 번째로 많은 직원을 고용한 회사다. 전 세계적으로는 154만명 이상을 고용하고 있다. 본사 직원은 약 35만명이다.

전날 로이터 통신은 소식통을 인용해 아마존이 최대 3만명 규모의 본사 인력 감축을 추진한다고 보도했다.

앞서 지난 6월 앤디 제시 아마존 최고경영자(CEO)는 AI 도입에 따라 향후 수년간 감원이 이어질 것이라고 예고한 바 있다. 그는 직원들에게 보낸 사내 메모에서 "현재 수행하는 일부 직무는 인력이 줄어들고, 다른 직무는 담당 인원이 늘어날 것"이라며 "향후 몇 년 내 AI를 전사적으로 광범위하게 활용해 효율성을 향상하면서 전체 직원 수는 줄어들 것으로 예상한다"고 밝혔다.

아마존 주가는 이날 전 거래일보다 1% 오른 229.25달러로 마감했다.

아마존 외 주요 기업들의 감원 발표도 이어지고 있다. 물류업체 UPS는 이날 실적을 발표하면서 재무구조 개선을 위해 올해 들어 운영 인력 3만4000명과 관리 인력 1만4000명을 각각 감축했다고 이날 밝혔다.

메타는 지난 22일 조직 비대화 문제를 해결하기 위해 AI 부문에서 600명을 감원했다.

대기업뿐 아니라 중소기업과 스타트업도 AI 혁신 영향에 인력 감축에 나섰다. 전날 미국의 온라인 교육업체 체그(Chegg)는 생성형 AI 영향으로 트래픽이 감소하고 매출이 줄어 직원의 45%에 해당하는 388명을 해고했다고 밝혔다.





