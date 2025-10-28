영덕이 신났다… 제31회 경북도 풍물대축제, 성황리 개최

경북 시·군 문화원 풍물단 한자리

경북도와 영덕군이 주최하고, 경북도 문화원연합회와 영덕문화원이 주관한 제31회 경상북도 풍물대축제가 지난 24일 영덕문화체육센터에서 성황리에 개최됐다.

제31회 경상북도 풍물대축제. 영덕군 제공 AD 원본보기 아이콘

경북도 내 풍물단과 지역 주민이 함께 모여 전통문화를 보존·계승하고 화합의 장을 마련하기 위해 열린 이번 행사는 애초 군민운동장에서 열기로 했으나 계속된 비로 장소가 변경됐다.

이에 예정됐던 길놀이 퍼레이드는 아쉽게 취소됐지만, 참가한 풍물단들의 경연과 개회식은 계획대로 이뤄졌다. 대회 결과는 장원에 고령문화원 '다산풍물단', 차상에 안동문화원 '옥동풍물단'과 상주문화원 '놀이패 신명'이 각각 차지했다.

김광열 군수는 "이번 축제를 통해 경북 각지에서 모인 풍물단의 열정과 흥을 군민들이 직접 체험하고 즐길 수 있었다"며 "지역 풍물단을 비롯한 전통 문화예술 단체의 활동을 적극 지원하고 문화예술과 관광이 함께 발전할 수 있는 다양한 프로그램을 추진해 나가겠다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



