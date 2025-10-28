DL이앤씨, ‘안양 어반포레 자연& e편한세상’ 단지 내 상가 28일 재입찰

- 2,329세대 고정수요, 학교 등 7,000명 유동인구 품어

- 생활 동선 전반에 노출된 입지로 높은 인기 예상

DL이앤씨는 금일 '안양 어반포레 자연& e편한세상' 단지 내 상가의 일부 잔여 호실 재입찰을 진행한다고 밝혔다. 상가는 대학로 및 관공서를 품은 뛰어난 입지로 고정수요와 유동인구를 모두 품고 있어 치열한 경쟁이 예상된다.

경기도 안양시 만안구 안양동 일원에 위치한 이 단지 내 상가는 총 4개 단지 중 1·3·4단지에 들어서며 총 66실 중 금회 17실을 일반 분양으로 공급한다. 입찰자격은 현재 국내 거주 중인 19세 이상으로, DL이앤씨 공식 홈페이지를 통해 회원가입을 진행한 후 입찰에 참여할 수 있다.

건별 입찰보증금은 1,000만원이며 1인당 4개호실까지 입찰할 수 있다. 금일 오전 10시부터 12시까지 2시간 진행되며 당첨자 발표 및 계약은 개별 통보할 예정이다.

이 상가는 '안양 어반포레 자연& e편한세상' 2,329세대의 고정수요와 인근 500m 이내로 약 3,200세대의 배후수요를 확보하고 있다. 또한 근명중·고, 신성중·고, 안양대 등 중고교 및 대학교 학생 약 7,000명('24년 기준)의 유동인구를 품었으며 안양세무서, 안양만안경찰서, 119안전센터 등 관공서가 위치해 있어 상권 활성화에 유리하다.

상가는 최근 트렌드에 맞는 스트리트형 상가로 설계돼 고객 접근성이 높고 가시성이 우수하다. 1단지부터 4단지까지 연결된 고객 동선을 따라 상가가 배치함으로써 체류시간을 늘렸고 안정적인 유동인구 확보가 가능해졌다.

상가는 주변 상권 대비 합리적인 내정가에 공급돼 가격 경쟁력이 높으면서도 'e편한세상'이라는 브랜드 가치를 지니고 있어 투자자들의 관심을 끈다. 1군 건설사 DL이앤씨의 브랜드 가치와 자부심을 담은 브랜드 상업시설로서 투자 신뢰도와 미래 가치를 높이고 있다.

입찰 관계자는 "이번 재입찰은 1차 입찰 과정에서 일부 부적격 등으로 인한 잔여 호실에 대한 입찰로, 지난 입찰이 높은 관심을 모으며 빠르게 마감된 것을 고려하면 이번 입찰도 경쟁률이 높을 것으로 보인다"라며 "상가는 아파트 단지의 고정수요와 풍부한 주변 배후수요의 주요 보행경로에 위치하고 있어 기존 안양역 인근의 구상권에서 단지 내 상가 인근의 신상권으로 상권이 크게 확장될 전망이다"라고 밝혔다.

홍보관은 경기도 안양시 만안구 냉천로 일원에 마련돼 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



