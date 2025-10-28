울산시, 소상공인 숨통 틔운다… ‘희망든든 특례보증’ 협약 체결

28일 울산 소상공인 위기극복 위한 금융지원 협약



업체당 보증 한도 최대 6000만원 등 혜택 제공

울산시는 28일 오전 11시 시청 본관 2층 대회의실에서 '울산 소상공인 위기극복을 위한 금융지원 협약'을 체결한다.

이번 협약은 울산신용보증재단이 한국은행의 지방중소기업자금을 활용한 보증서 연계 상품을 출시하고, 울산시와 6개 은행대표, 소상공인 대표들이 함께 지역경제 활성화와 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 김두겸 울산시장을 비롯해 한국은행 울산본부, BNK울산경남은행, NH농협은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행, 아이비케이(IBK)기업은행, 울산소상공인연합회 등 지역경제 활성화를 위한 관계자 10여명이 참석한 가운데 협약서 서명식 등으로 진행된다.

울산 소상공인 희망든든 특례보증은 한국은행이 시중은행에 공급하는 저리의 자금을 바탕으로, 울산신용보증재단이 신용보증을 제공하고 시중은행이 실제대출을 실행하는 방식으로 운영된다.

또 업체당 보증 한도는 최대 6000만원 이내이며, 우대한도와 우대금리, 보증료 감면 등 기존 시중은행 협약보증과 비교해 실질적인 금융혜택이 소상공인에게 제공될 예정이다.

시는 이번 협약을 통해 울산 소상공인들에게 연간 200억원 규모의 금리우대 보증서 대출을 안정적으로 공급함으로써 자금난 해소와 경영 안정화에 실질적인 도움이 될 것으로 내다보고 있다.

특히 울산시와 금융기관, 울산신용보증재단이 함께 손을 잡은 이번 협약이 향후 지역 맞춤형 협력사업 확산에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

김두겸 시장은 "이번 협약은 단순한 자금 지원이 아니라, 울산지역 경제를 지탱하는 소상공인들이 다시 일어설 수 있도록 돕기 위한 공공 금융안전망 구축의 일환"이라며 "울산시를 비롯한 여러 기관이 함께 힘을 모아 협약이 이뤄졌다는 점에서 더욱 뜻깊다"라며 "앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 실질적인 금융지원을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



