본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

"난 美 시민권자" 무단횡단 적발男, 알고보니 96억 사기 수배자

방제일기자

입력2025.10.28 09:02

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다중사기 수배자 70대 A씨 검거
96억원 투자금 가로채 도피

서울 영등포구 대림동에서 무단횡단을 하다 경찰에 제지당한 70대가 알고 보니 수십억 원 규모의 다중피해 사기 수배자였다는 사실이 드러나 검거됐다. 27일 서울경찰청 기동순찰대는 이달 20일 오후 1시께 영등포구 대림역 일대 범죄 예방 순찰 중 96억 다중피해 사기 수배자 70대 A씨를 검거했다고 밝혔다.

경찰이 무단횡단하던 남성을 제지하다 거액의 사기 혐의를 받는 수배자를 붙잡았다. 서울경찰청 기동순찰대

경찰이 무단횡단하던 남성을 제지하다 거액의 사기 혐의를 받는 수배자를 붙잡았다. 서울경찰청 기동순찰대

AD
원본보기 아이콘

당시 기동순찰대는 영등포구 대림동 일대 강력범죄 예방순찰 중 왕복 4차로 도로를 무단횡단하려고 하는 A씨를 발견하고 차량 마이크를 통해 제지했지만, A씨는 이를 무시하고 무단횡단 후 골목으로 들어갔다. 이에 경찰은 A씨를 추적해 신분 확인을 요구했지만, A씨는 "미국 시민권자"라며 신분증 제시를 거부하며 현장을 이탈하려 했다

대림동 일대에서 강력범죄 예방 순찰 중이던 경찰은 왕복 4차로 도로를 무단횡단하려는 A씨를 발견하고 차량 마이크 방송을 통해 제지했다. 서울경찰청 기동순찰대

대림동 일대에서 강력범죄 예방 순찰 중이던 경찰은 왕복 4차로 도로를 무단횡단하려는 A씨를 발견하고 차량 마이크 방송을 통해 제지했다. 서울경찰청 기동순찰대

원본보기 아이콘

A씨의 의심스러운 행동에 경찰이 끈질기게 A씨의 신원을 확인한 결과, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 등 총 2건의 죄명으로 구속영장이 발부된 수배자임이 밝혀졌다. A씨는 2021년부터 2023년까지 "해외 정부 인사들과 친분이 있다"며 투자를 유치하는 등의 수법으로 다수의 피해자로부터 292회에 걸쳐 약 96억 상당을 가로챈 뒤, 2024년부터 검거 전까지 약 1년가량 도피 생활을 이어온 것으로 나타났다.


서울경찰청 관계자는 "기동순찰대는 다중밀집 장소 등 범죄 취약지에서 세밀한 도보 순찰 및 거동 수상자 검문을 통해 범죄심리를 사전에 차단하고, 수배자를 검거하는 계기가 되었다" 며 "앞으로도 관계성 범죄, 이상 동기 범죄 등 강력범죄 발생이 우려되는 지역을 중심으로 예방 순찰을 강화하고, 시민 체감 안전도를 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 앞서 서울경찰청 기동순찰대는 8월에도 관악구 신림역 일대에서 담배꽁초를 버리고 급히 도주하려던 177억원 규모 사기 혐의 수배자를 검거한 바 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평양 건너 북극 위로 날아" 황당 인천에서 파리 가는데…"비행기 잘못 탄 줄, 태평... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

푸틴, 北최선희 만나 "북·러관계 계획대로 발전"

새로운 이슈 보기