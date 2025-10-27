[2025국감]손솔 의원, 문체부에 KPGA 사무 검사 요구

KPGA 초과 근로, 노동조합 탄압 지적

협회 운영 정상화 위한 관리 감독 필요

국회 문화체육관광위원회 소속 손솔 진보당 의원이 문화체육관광부에 한국프로골프협회(KPGA)에 대한 사무 검사를 요구했다.

손솔 진보당 의원이 문체부에 KPGA에 대한 사무 검사를 요구했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

손솔 의원은 27일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "KPGA는 장시간 초과 근로와 노동조합 탄압 등 문제가 산적해 있다"며 "문체부는 비영리법인 KPGA에 대한 관리 감독 책임이 있는 주무관청으로서 KPGA 운영 정상화를 위해 사무 검사를 할 필요가 있다"고 밝혔다.

그는 "KPGA는 정직원 1주일 근무 시간 91시간 11분, 80시간 53분 등 살인적인 초과 근무 사례가 발생하고 있다"면서 "정직원 외에 문체부가 지원하는 프로스포츠 청년 인턴 프로그램을 통해 채용된 청년 인턴들도 주 52시간 초과 근무 사례가 나와 정부 지원 사업으로 청년을 착취한 것"이라고 지적했다.

또 최근 5년간 정규직이 25명에서 21명으로 줄고, 인턴은 4명에서 8명으로 늘어 고용 안정성이 떨어지고, 정규직 빈자리를 청년 인턴으로 메우고 있다고 비판했다.

손솔 의원은 "KPGA는 직장 내 괴롭힘을 고발한 피해자를 징계했으나, 징계 근거는 직장 내 괴롭힘 가해자가 강압적으로 받아낸 시말서 등이었다"며 "위 피해자에 대한 징계 과정에서 징계 위원이 '윗사람이 소리도 지르고, 야단도 치는 게 직장 생활'과 같은 말로 괴롭힘 가해자를 두둔했다"고 목소리를 높였다





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>