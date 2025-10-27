본문 바로가기
Dim영역
부동산
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

개발·분양

'창립 20주년' 부동산개발協, CI 개편 추진…스타벅스 출신 크리에이티브 디렉터 참여

최서윤기자

입력2025.10.27 15:53

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 20일 창립기념행사서 새 CI 공개

한국부동산개발협회(KODA)가 창립 20주년을 맞아 새로운 기업 정체성(CI) 구축에 나섰다. 글로벌 시장을 겨냥한 협회 위상 재정립에 집중하면서 스타벅스코리아 크리에이티브 디렉터 출신 박영하 디자이너를 전면에 내세웠다.


27일 부동산개발협회에 따르면 김승배 한국부동산개발협회장은 CI 개편에 대해 "창립 20주년을 맞아 협회의 정체성과 미래 비전을 시각적으로 재정립하는 것이 필요하다고 판단했다"고 밝혔다. 김 협회장은 이어 "새로운 CI는 '글로벌 디벨로퍼와 함께하는 20년의 도약'이라는 가치 아래 혁신, 투명성, 지속가능성을 담아낼 예정"이라고 했다.

박영하 크리에이티브 디렉터. 한국부동산개발협회

박영하 크리에이티브 디렉터. 한국부동산개발협회

AD
원본보기 아이콘

리뉴얼 작업을 총괄하는 박 크리에이티브 디렉터는 국내 대표 브랜딩 전문가다. 세계 3대 산업 디자이너로 꼽히는 카림 라시드 뉴욕 스튜디오 책임디자이너, 세계 최대 브랜드 컨설팅그룹 인터브랜드 한국법인 수석디자이너, SPC그룹 디자인 디렉터, 스타벅스코리아 크리에이티브 디렉터 등을 거쳤다. 현재 박영하스튜디오 대표로 활동하면서 한국예술종합학교 디자인과 겸임교수, 홍익대 외래교수도 겸하고 있다.


그는 평창동계올림픽 룩디자인 파리바게뜨 브랜드 아이덴티티(BI) 리뉴얼, BTS-스타벅스 글로벌 협업 등 굵직한 프로젝트를 맡아왔다. 독일 레드닷, 독일 iF 디자인 어워드, 미국 TDC(Type Directors Club), 영국 펜타어워즈(Pentawards) 등 세계적인 디자인상 20여건을 수상했다.


박 디렉터를 영입한 20주년 기념사업단 김대건 부단장(리건그룹 회장)은 "이번 CI 리뉴얼은 협회의 혁신적 도약을 알리는 상징적 작업 일환"이라며 "다음달 20일 개최되는 창립 20주년 기념행사 'A.N.D 20'에서 신규 CI를 공개해 업계와 사회 전반에 협회의 새로운 비전을 공유할 것"이라고 말했다. 창립기념 행사에는 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지 등 글로벌 디벨로퍼 경영진과 국내 주요 인사가 함께하며 글로벌 디벨로퍼 콘퍼런스, 비전 선포식 등도 열린다.

한국부동산개발협회 기업이미지(CI). 한국부동산개발협회

한국부동산개발협회 기업이미지(CI). 한국부동산개발협회

원본보기 아이콘




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

킥보드에 4인 가족이…안전모도 안써, 누리꾼 '경악'

"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

새로운 이슈 보기