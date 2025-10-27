두산건설, 1211억 규모 도로·전력구 공사 연이어 수주

울산 최대 도로사업 '농소-강동 도로개설공사' 2공구 수주

154㎸ 남춘천-춘천 전력구공사도 수주

두산건설이 '농소-강동 도로개설공사(2공구)'와 '154㎸ 남춘천-춘천 전력구 공사'를 연이어 수주했다고 27일 밝혔다.

농소-강동 도로개설공사(2공구) 총 공사금액은 1019억 원이며, 이 중 두산건설의 지분은 816억 원(80%)이다. 공사 기간은 착공일로부터 63개월이다.

농소-강동 도로개설공사는 울산 최대 규모의 도로 사업 중 하나로, 향후 울산외곽순환도로와 연결돼 울산 지역 동서 간 차량 흐름 개선에 크게 기여할 전망이다. 전체 4개 공구 중 1·3·4공구는 이미 착공했고 두산건설은 지난 24일 2공구 계약을 체결했다.

두산건설은 지난 14일 한국전력공사가 발주한 '154㎸ 남춘천-춘천 전력구 공사'를 수주했다. 총 공사금액은 564억 원이며 두산건설의 지분은 395억 원(70%)이다. 공사 기간은 착공일로부터 27개월이다. 이 사업은 총연장 6550m 구간에 전력구를 신설하는 공사로, 이 중 1333m는 기계식 굴착 터널로 시공된다.

두산건설은 2018년 '광양-여수전력구공사'를 시작으로 여러 지역에서 전력구 사업을 수행하며 안정적 시공 역량을 축적해왔다. 이번 수주는 두산건설의 7번째 전력구 프로젝트로, 국내 전력구 시공 분야에서의 선도적 입지를 더욱 공고히 했다.

두산건설은 전력구 사업 외에도 철도·지하철·도로 등 다양한 토목 분야에서 꾸준히 성과를 이어가고 있다. 최근에는 별내선(8호선 연장), 7호선 청라 연장선 등 전국 지하철 사업에서도 실적을 쌓아가고 있다.

두산건설은 이번 수주를 계기로 연내 10조 원 수준의 수주 잔고를 유지할 것으로 전망하고 있다. 올 상반기 기준 수주 잔고는 9조8000억원이다. 안정적 사업 기반을 토대로 지속적인 성장세를 이어간다는 방침이다.

두산건설은 "공공과 민간을 아우르는 균형 잡힌 수주전략을 통해 안정적인 성장 기반을 다져가고 있다"며 "앞으로도 축적된 기술력과 시공 경험을 바탕으로, 품질과 안전을 최우선으로 하는 시공을 이어가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>