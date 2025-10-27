본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주 첫 복합쇼핑몰 ‘더현대 광주’ 11월 20일 착공

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.27 07:58

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2027년 말 완공
2028년 상반기 개점 목표

광주에 처음 들어서는 대형 복합쇼핑몰 '더현대 광주'가 오는 11월 20일 첫 삽을 뜬다.

'더현대 광주' 조감도. 광주시 제공

'더현대 광주' 조감도. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

26일 광주시에 따르면 더현대(현대백화점) 광주 법인은 지난 7월 착공보고회에 이어 조만간 시공사를 확정하고 내달 착공에 들어간다. '더현대 광주'는 2027년 말 완공, 2028년 상반기 개점을 목표로 하고 있다.


옛 전방·일신방직 부지에 들어서는 이번 개발사업은 연면적 27만2,955㎡, 영업 면적 10만890㎡ 규모다. 지하 6층∼지상 8층 건물로, 서울 여의도 '더현대 서울'보다 약 1.4배 크다. 쇼핑·문화·엔터테인먼트 기능을 결합한 복합문화 공간으로 조성될 예정이다.

공사 기간 약 30개월 동안 하루 최대 3,000개의 건설 일자리가 만들어지고, 개점 이후에는 5,000여명 규모의 직·간접 고용이 발생할 것으로 기대된다. 광주시는 복합쇼핑몰 상생발전협의회를 통해 지역 상권과의 협력 방안도 마련 중이다.


시 관계자는 "광주·전남은 물론 중국, 동남아 등 해외 관광객을 유치해 광주 도시 이용인구 3,000만 시대를 열 글로벌 쇼핑·문화 허브로 키워나가겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

새로운 이슈 보기