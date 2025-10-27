광주 첫 복합쇼핑몰 ‘더현대 광주’ 11월 20일 착공

2027년 말 완공

2028년 상반기 개점 목표

광주에 처음 들어서는 대형 복합쇼핑몰 '더현대 광주'가 오는 11월 20일 첫 삽을 뜬다.

'더현대 광주' 조감도. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

26일 광주시에 따르면 더현대(현대백화점) 광주 법인은 지난 7월 착공보고회에 이어 조만간 시공사를 확정하고 내달 착공에 들어간다. '더현대 광주'는 2027년 말 완공, 2028년 상반기 개점을 목표로 하고 있다.

옛 전방·일신방직 부지에 들어서는 이번 개발사업은 연면적 27만2,955㎡, 영업 면적 10만890㎡ 규모다. 지하 6층∼지상 8층 건물로, 서울 여의도 '더현대 서울'보다 약 1.4배 크다. 쇼핑·문화·엔터테인먼트 기능을 결합한 복합문화 공간으로 조성될 예정이다.

공사 기간 약 30개월 동안 하루 최대 3,000개의 건설 일자리가 만들어지고, 개점 이후에는 5,000여명 규모의 직·간접 고용이 발생할 것으로 기대된다. 광주시는 복합쇼핑몰 상생발전협의회를 통해 지역 상권과의 협력 방안도 마련 중이다.

시 관계자는 "광주·전남은 물론 중국, 동남아 등 해외 관광객을 유치해 광주 도시 이용인구 3,000만 시대를 열 글로벌 쇼핑·문화 허브로 키워나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



