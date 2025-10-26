본문 바로가기
Dim영역
부동산
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

업계동향

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

유제훈기자

입력2025.10.26 15:20

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울의 오피스텔 매매가격이 9개월째 상승세를 이어가고 있는 것으로 조사됐다.

공무원 학원과 입시학원이 밀집된 서울 동작구 노량진에 자리한 오피스텔. 사진=강진형 기자aymsdream@

공무원 학원과 입시학원이 밀집된 서울 동작구 노량진에 자리한 오피스텔. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘

26일 KB부동산이 발표한 10월 오피스텔 통계에 따르면 서울 오피스텔 매매가격은 전월 대비 0.09% 상승했다. 지난 2월부터 9개월째 연속 상승세를 나타내고 있는 것이다. 단, 상승세는 8월 0.16%에서 9월 0.13%로 소폭 하락한 뒤 내림세를 이어갔다.


권역별로는 서북권(0.17%)이 전월(-0.06%) 하락에서 상승 전환했고, 서남권(0.13%)은 영등포구 여의도동을 중심으로 대단지 오피스텔이 강세를 보였다. 도심권(0.09%)은 용산구 한강로 인근 역세권 단지 강세로 상승 전환했다.

면적별로는 전국과 수도권에서 대형과 중형이 상승하고 중대형 이하는 하락했다. 서울, 경기 일부를 중심으로 아파트 가격이 급등하자 주거형 오피스텔 중 전용 85㎡를 넘는 대형 오피스텔로 수요가 유입된 결과로 분석된다.


또 서울 오피스텔 평균 매매가격은 3억418만원으로 지난달 대비 26만원 올랐고, 전세 평균 가격은 6만원 상승한 2억338만원으로 집계됐다. 전세가율은 전국이 84.7%였고 수도권 84.9%, 서울은 84.1%로 조사됐다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논란 또 "울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

"대머리만 입장 가능"…한국영화 원작 '부고니아' 이색 시사회

삼성, 하반기 삼성직무적성검사(GSAT) 실시…5년간 6만명 채용 추진

새로운 이슈 보기