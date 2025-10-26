본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

'경복궁 사진 논란' 김건희 측 "적당히 하라…누가 유포한지 안다"

김현정기자

입력2025.10.26 15:26

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

윤 전 대통령 부부 법률 대리인 경고

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 공직 임명을 대가로 금품을 건넸다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장과 함께 2023년 경복궁 경회루로 추정되는 장소에서 찍힌 사진이 공개된 것과 관련해 김 여사 측이 "적당히 하라"고 경고했다.


윤 전 대통령 부부의 법률 대리인 유정화 변호사는 25일 페이스북을 통해 "윤석열 대통령실 모 팀의 사진 담당이었던 A씨가 현재 김 여사와 관련해 업무상 찍어뒀던 타인 보관의 경복궁 등 사진들을 악의적으로 더불어민주당과 진보 매체에 제공한다는 다수의 소식을 들었다"고 밝혔다.

김건희 여사(가운데)가 이배용 전 국가교육위원장과 경복궁 경회루 2층으로 추정되는 장소에 서 있는 모습을 담은 사진이 공개됐다. 유튜브 '주진우 라이브'

김건희 여사(가운데)가 이배용 전 국가교육위원장과 경복궁 경회루 2층으로 추정되는 장소에 서 있는 모습을 담은 사진이 공개됐다. 유튜브 '주진우 라이브'

AD
원본보기 아이콘

이어 "직접 목격자도 확보했다"며 "사진 유포자인 A씨의 인적 사항과 A씨의 형이 여권 정치인 B씨와 밀접한 관계임을 확인했다"고 주장했다. 유 변호사는 또 "업무상 확보한 사진을 악의적으로 유포하면 법적 책임을 피하기 어렵다"며 "당신 개인의 삶에 어떤 법적 결과를 초래할지 잘 생각하라"라고도 했다. 이 게시물은 26일 오전 유 변호사의 페이스북에서 사라진 상태다.

앞서 20일 주진우 시사인 편집위원은 유튜브 방송에서 김 여사와 이 전 위원장이 경복궁 경회루로 추정되는 장소를 둘러보는 모습이 찍힌 사진을 공개했다. 해당 장소는 평소 일반인들의 출입이 통제되는 공간이다. 이 전 위원장은 윤 전 대통령과 김 여사에게 약 4~5돈 상당의 금거북이를 선물하고 초대 국가교육위원장 자리를 얻었다는 의혹을 받는 인물이다.


국가유산청이 지난 22일 민주당 임오경 의원에 제출한 자료에 따르면 김 여사는 2023년 9월12일 휴관일에 경복궁을 방문해 왕이 앉는 의자인 근정전 용상에 앉았다. 당시 김 여사는 광화문 월대 복원행사와 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문에 앞서 사전 점검을 한다는 목적으로 경복궁을 찾았는데, 원래 계획에 없던 근정전 내부에 들어가 용상에 앉은 것으로 전해졌다. 당시 이 전 위원장과 최응천 전 문화재청(현 유산청)장, 정용석 국립박물관문화재단 사장(당시 대통령비서실 선임행정관) 등이 김 여사를 수행했다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논란 또 "울릉도 갈 돈이면 해외여행 3번 간다"…고물가 논... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

與국토위, 오세훈 배임혐의 고발 예정…"한강버스에 SH 무담보 대여"

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

"대머리만 입장 가능"…한국영화 원작 '부고니아' 이색 시사회

삼성, 하반기 삼성직무적성검사(GSAT) 실시…5년간 6만명 채용 추진

새로운 이슈 보기