칠곡군 '수출 상담·10주년 교류 협력' 강화 中 선전시·제원시 방문

상생 협력을 강화하기 위한 교류 행보

새벽 강행군 일정

경북 칠곡군이 오는 27일부터 내달 2일까지 7일간 중국 선전시와 제원시를 잇는 시장 개척 및 교류 협력 일정에 나선다.

방문단은 27일 새벽 1시 군청을 출발해 이동과 방문이 연속되는 집중형 일정으로 추진된다.

방문단은 김재욱 칠곡군수를 비롯해 이상승 칠곡군의회 의장, 오종열 군의원과 지역 기업인 등 20여 명으로 구성됐으며, 선전에서는 시장 수요 탐색과 수출 상담을, 제원시에서는 자매결연 10주년을 기념하고 상생 협력을 강화하기 위한 교류 행보에 나선다.

"하루도 허투루 쓰지 않겠습니다"를 슬로건으로 내건 칠곡군 중국 방문단이 출국에 앞서 군청 앞에서 힘찬 파이팅을 외치고 있다./김이환기자 AD 원본보기 아이콘

칠곡군은 이번 방문을 통해 해외 시장 개척단과 자매도시 방문 일정을 하나로 통합해 시간과 예산을 절감하고 일정의 효율을 최대화했다.

군 관계자는 "시장 흐름 파악, 기업 수출 협력, 교류 외교를 현장에서 연속적으로 추진하는 전략형 일정"이라고 설명했다.

첫 방문지인 선전에서는 글로벌 전기차 산업을 중심으로 한 전장(電裝) 시장의 변화 흐름을 직접 확인하고, '선전 메가쇼'에서 현지 바이어와 B2B 수출 상담을 진행한다.

에스엠씨티·현진케미칼 등 칠곡군 기반 자동차부품 및 소비재 기업들은 현장에서 변화하는 중국 내 수요를 분석하고 판로 확대 가능성을 검토할 계획이다.

또한 KOTRA 선전무역관을 찾아 중국 유통시장 진입 전략을 청취하고, 선전자동차전자산업협회와의 간담회를 통해 기업별 협력 모델을 논의한다.

기업 대표단은 선전 일정을 마치고 귀국하며, 이후 일정은 행정대표단 중심으로 이어진다. 김재욱 군수와 이상승 의장, 오종열 군의원은 제원시를 방문해 서의현 당서기 및 진보건(秦保建) 시장과 행정·문화·관광 분야의 협력 확대 방안을 논의할 예정이다.

제원시는 '우공이산(愚公移山)'고사의 배경지로 알려져 있으며, 이번 교류는 두 도시가 지속 가능한 상생 구조를 재확인하는 계기가 될 전망이다.

김재욱 군수는" 빠르게 변하는 세계 시장 흐름은 책상이 아니라 현장에서 확인해야만 대응 전략을 제대로 짤 수 있다"며 "이번 방문은 단순한 시찰이 아니라 기술을 체감하고, 수출 기회를 연결하며, 교류 기반을 확대하는 실전형 일정"이라고 강조했다.

이어 "칠곡군은 기업의 뒤에서 지원하는 행정이 아니라, 글로벌 진출을 앞에서 함께 이끄는 수출 파트너가 될 것"이라고 했다.

칠곡군은 귀국 후 기업별 전략 점검 회의를 통해 중국 진출 성과화 방안을 검토하고, 제원시와의 협력 방향도 구체화할 계획이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>