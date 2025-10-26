본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

농어민 돕는다던 공영홈쇼핑, 농·수협 '배당창구' 전락

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.26 13:06

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정관 개정해 '셀프 배당'…설립 취지 무색
농·수협, 이중 수수료로 농어민 부담 전가
문금주 "공공성 회복…직거래 체계 전환을"

질의하는 문금주 더불어민주당 의원.

질의하는 문금주 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

농어민과 중소기업의 판로 확대를 위해 설립된 공영홈쇼핑이 본래의 공공성을 잃고 농협과 수협의 배당수익 통로로 변질됐다는 비판이 제기됐다.


더불어민주당 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)은 지난 24일 국정감사에서 "정부 승인 조건을 스스로 무력화한 정관 개정은 설립 취지를 근본적으로 훼손한 것"이라며 강도 높게 질타했다.

공영홈쇼핑은 지난 2015년 설립 당시 '운영 수익의 주주배당 금지'를 조건으로 정부 승인을 받았다. 그러나 2023년 12월 자체적으로 정관을 개정해 '주주배당금' 항목을 신설했고, 그 결과 2024년에만 28억원을 주주들에게 배당한 것으로 확인됐다. 주요 주주는 한국중소벤처기업유통원(50%), 농협(45%), 수협(5%)이다.


문 의원은 "국민 세금으로 만들어진 공공 판로 플랫폼이 이익이 생기자, 정관을 고쳐 주주에게 배당하는 것은 설립 근거를 뒤집은 행위다"며 "공공기관이 사기업처럼 배당을 나누는 구조는 반드시 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다.


문 의원은 또 공영홈쇼핑이 농협과 수협을 통해 농어민에게 '이중 수수료'를 부과하고 있다고 지적했다. 공영홈쇼핑의 기본 수수료율은 24.2%이지만, 농협과 수협이 '공공 MD(벤더)' 명목으로 3%를 추가로 취하면서 실질 수수료율은 27.2%에 달한다. 이는 민간 홈쇼핑사들의 수수료율과 큰 차이가 없는 수준이다.

문 의원은 "공영홈쇼핑이 농어민을 돕기는커녕 중간에서 수수료를 챙기는 구조로 변질됐다"며 "8년 전 국정감사에서 지적된 문제를 아직도 방치하고 있다"고 비판했다.


문 의원은 이어 "공영홈쇼핑이 진정한 공영성을 회복하려면 벤더를 통한 간접 유통을 폐지하고, 농어민과의 직접 거래 체계를 구축해야 한다"며 "정관 셀프 개정이 재발하지 않도록 내부 견제 장치와 책임경영 구조를 강화해야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 아직 되네"…부동산 규제 틈 보이자 돈 싸 들고 몰린 사람들, 경매시장 '활활' [부동산AtoZ] "이게 아직 되네"…부동산 규제 틈 보이자 돈 싸 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

"배수구에 커피를 버려?" 벌금 30만원 부과한 '이 나라'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

새로운 이슈 보기