"도의원 역할해보니 의회 중요성 알수 있어 뜻깊은 경험"…상주 우석여고, 청소년의회교실 참여

19명 경북도의회 방문

경북도의회는 지난 24일 본회의장에서 상주 우석여자고등학교 학생 19명이 참여한 가운데 '제123회 경상북도의회 청소년의회 교실'을 개최했다.

이날 상주 우석여고 1~2학년 학생들은 실제 본회의 진행 방식에 따라 도의원 역할을 직접 수행하며 의정활동에 대한 이해를 높이고 민주적 의사결정 과정을 몸소 체험했다.

경북 상주 우석여고 학생들이 경북도의회 청소년의회 교실에 참석한 뒤 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

학생들은 우리 지역의 소방 문제에 대해 시민의식 개선 훈련 요구, 소방 건설, 산불을 잘 대처하고 미리 예방하자, 화재 예방과 대응 강화를 위한 지역 안전 대책, 산불 예방 및 대응 체계 강화 방안, 산불과 건설 소방의 취약점을 개선할 방안의 필요성 등을 주제로한 3분 자유발언에 이어 화재 예방 및 대응 강화를 위한 조례안, 산불 예방 및 대응 강화를 위한 조례안 등 전체 5건의 안건을 열띤 토론과 표결을 거쳐 상정처리했다.

또한 조례안을 발표한 한 학생은 "직접 도의원 역할을 해보니 의회의 역할과 중요성을 더 잘 알게 되어 뜻깊은 경험이었다"고 소감을 밝혔다.

한편, 상주지역 출신 남영숙 도의원은 "오늘 청소년의회교실을 통해 앞으로 우리 지역과 나라를 이끌어갈 훌륭한 인재로 성장하길 기대한다"며 학생들을 격려했다.

경북도의회는 경북지역 초·중·고등학생들에게 지방의회의 역할과 기능을 현장 체험 중심으로 교육하고 있으며, 매년 높은 참여와 호응을 얻어 경상북도의회의 대표적인 교육 프로그램으로 자리매김하고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>