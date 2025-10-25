본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

[포토] 광주시장배 생활체육 테니스대회

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.25 23:20

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 광주시장배 생활체육 테니스대회
AD
원본보기 아이콘

25일 오전 광주 남구 진월테니스장에서 열린 '제21회 광주시장배 생활체육 테니스대회'에 참석한 강기정 광주시장과 전갑수 광주시체육회장 등 내빈들이 기념 촬영을 하고 있다. 광주시 제공





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 건 이재명" 한동훈 "계엄날 밤 1초도 망설인바 없다…겁 먹은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"절에서 인연 찾을래"…여성이 더 많이 몰렸다

호텔 대신 맥도날드서 '쿨쿨'…中 Z세대의 '특수부대 여행'

"이재명 대통령이 꿈에 나와서…" 복권 1·2등 동시 당첨, 21억 '대박'

모델 꿈 안고 갔다가 장기적출…태국 당국은 "관할 밖" 선 긋기

울부짖는 1살 아기에게 강제로 문신을…'황당·분노'

'여자 아베' 다카이치 총리 집권…아베노믹스 재개될까

조현, 동남아 주재 공관장들과 화상회의…"초국가범죄 총력대응"

새로운 이슈 보기