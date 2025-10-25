[포토] 광주시장배 생활체육 테니스대회

25일 오전 광주 남구 진월테니스장에서 열린 '제21회 광주시장배 생활체육 테니스대회'에 참석한 강기정 광주시장과 전갑수 광주시체육회장 등 내빈들이 기념 촬영을 하고 있다. 광주시 제공





