"완도군수 출마 포기"…신영균 전 국장, 고뇌 끝 사퇴

여론조사 결과에 따른 '불출마 선언'

"고금면 출신 두 후보 단일화 이루길"

신영균 전 완도군 경제산업국장이 25일 내년 6월 치러지는 지방선거에서 완도군수 출마를 포기한다고 밝혔다.

그는 이날 "오랜 고민 끝에 불출마를 결심했다"며 "고금면 발전을 위해 남은 두 후보가 빠른 시일 내에 단일화를 이루길 바란다"고 전했다.

신영균 전 완도군 경제산업국장. AD 원본보기 아이콘

신 전 국장의 불출마 선언은 최근 여론조사 결과가 좋지 않은 상황과 관련이 있는 것으로 알려졌다. 현재 완도군수 선거에 출마를 예고한 후보는 8명으로, 신 전 국장 외에도 고금면 출신의 우홍섭·김세국 후보가 경쟁을 벌이고 있다.

신 전 국장은 "고금면 출신 후보가 많다는 것은 고금면의 인적 자원이 풍부하다는 것을 의미하지만, 동시에 표가 분산돼 고금면민들의 염원인 '고금 출신 완도군수 배출'이 현실화되기 어렵다는 점을 인식했다"고 설명했다.

그는 또 "고금면민들은 이번 선거에서 반드시 고금 출신의 완도군수를 배출해야 한다는 절박한 마음을 가지고 있다"며 "고금 출신 후보에게는 개인 이익을 넘어선 고금면과 완도군의 발전을 위한 책임이 있다"고 강조했다.

신 전 국장은 "고금면민들의 뜻을 존중해 대의 앞에 겸허히 무릎을 꿇고 불출마를 결심했다"며 "남은 두 후보가 단일화를 통해 고금면민들의 민심을 결집해 반드시 선거에서 승리해주길 바란다"고 덧붙였다.

한편 신 전 국장은 지난해 말 완도군 사회적공동체지원센터장을 퇴임한 뒤, 완도군수 출마를 준비해왔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>