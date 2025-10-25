광주시의회, 'AI 실증도시 특위' 공식 출범

위원장 강수훈·부위원장 홍기월 선임

"광주 인공지능 중심도시 실현 뒷받침"

지난 24일 공식 출범한 광주시의회 'AI특위'가 인공지능 산업 경쟁력 회복과 실증 생태계 강화를 위한 본격적인 활동에 나섰다. 광주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시의회가 인공지능(AI) 산업 경쟁력 회복과 실증 생태계 강화를 위한 본격적인 활동에 나섰다.

시의회는 지난 24일 '인공지능 실증도시 특별위원회(AI특위)'를 공식 출범시키고, 제1차 회의에서 위원장에 강수훈 의원, 부위원장에 홍기월 의원을 각각 선임했다.

AI특위는 최근 삼성SDS가 국가AI컴퓨팅센터 공모 신청에서 광주를 배제한 것과 관련, "매우 안타깝고 유감스럽게 생각하며 AI 중심도시로서 '광주의 꿈'은 결코 꺾이지 않고 계속될 것이다"며 "특위 활동을 통해 AI 산업을 키워가겠다"고 말했다.

특위는 "지난 5년간 광주가 추진해온 AI 1·2단계 사업 성과를 점검하고, AI 실증도시로 나아가기 위한 규제 혁신과 제도 정비 활동을 펼쳐가겠다"고 밝혔다.

강수훈 위원장은 "광주는 이미 인공지능 산업의 인프라와 전문 인력을 두루 갖춘 도시다"며 "지역 AI 기업과 연구기관, 단체 등 현장 목소리를 폭넓게 경청하며, 광주가 AI 실증도시로 자리매김할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

특위는 오는 29일 집행부 업무보고를 시작으로, 광주시가 추진 중인 AI 산업 정책과 사업 전반을 점검하며 활동을 본격화할 예정이다. 한편 특위는 강수훈·박수기·심창욱·심철의·안평환·이명노·채은지·홍기월 의원 등 8명으로 구성됐으며, 내년 3월 31일까지 활동한다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>